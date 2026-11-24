Piers Morgan, Chelsea’nin cumartesi günü Leeds United’a 4-1 yenilmesinin ardından ev sahibi takımın taraftarlarını selamlamayan Cole Palmer’ı sert sözlerle eleştirdi. Manchester United efsanesi Nicky Butt’ın da katıldığı yayında Morgan, 24 yaşındaki oyuncuyu berbat tavrının hem kulüp hem de İngiltere kariyerini mahvedebileceği konusunda uyardı.

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Morgan, Stamford Bridge’de taraftarları görmezden gelen Palmer’ı eleştirdi

Morgan, Chelsea forveti Palmer’ı muazzam yeteneğini heba etmekle ve berbat bir tavır sergilemekle suçladı. Palmer, cumartesi günü Leeds United karşısında alınan 4-1’lik kötü yenilginin ardından taraftarları görmezden gelmişti. Stamford Bridge’deki taraftarlar, Daniel Farke’nin takımının 1999’dan bu yana Batı Londra’daki ilk galibiyetini almasını şaşkınlıkla izledi.

Palmer, yine etkisiz kaldığı maçın bitiminde ev sahibi takımın taraftarlarını alkışlamayı reddetti. Üstelik eski Manchester City oyuncusu, soyunma odasına giderken takım arkadaşı Joao Pedro ile tartıştı. Davranışları Morgan’ın tepkisini çekti. Morgan, 24 yaşındaki oyuncunun tutumunu değiştirmemesi hâlinde kariyerinin sönüp gitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yayıncı, forvetin saha dışındaki davranışlarını sert sözlerle eleştirdi

Football Uncensored programında konuşan Morgan, Palmer’ın hem futbolda hem de futbol dışındaki profesyonelliğini sorgularken sözlerini sakınmadı. Orta saha oyuncusunun Thomas Tuchel’in İngiltere kadrosuna alınmamasını da daha derin davranış sorunlarının kanıtı olarak gösterdi.

“Üzgünüm ama tam bir hıyar. Bu adam hem sahada hem saha dışında hıyar,” dedi Morgan. “Taraftarların yanına gitmeyi reddetmesi. Sokakta taraftarlara davranış şekli.

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“Palmer’la ilgili her şey, restoranlarda duyduğunuz hikâyeler, İngiltere kampındaki davranışları ve Tuchel’in onu neden seçmediği. Müthiş yetenekli ama bu yeteneğini heba ediyor.”

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Butt: Oyuncuların taraftarlara karşı sorumluluğu var

Palmer’ın Leeds karşısındaki etkisiz performansı, formundaki endişe verici düşüşü sürdürdü. Son beş maçında yalnızca bir gole katkıda bulundu; bu ayın başlarında Manchester United karşısında alınan 2-0’lık galibiyette penaltıdan gol attı. Yayında Morgan’a eşlik eden Manchester United efsanesi Butt da Palmer’ın taraftarların karşısına çıkmayı reddetmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

“Kabul etmeliyim ki taraftarlara ve halka yönelik bazı davranışlar... Hepimiz hata yaparız, ben de gençken çok hata yaptım,” dedi Butt. “Taraftarları alkışlamaya gitmemek olmaz; gidip onları alkışlama sorumluluğun var. Berbat oynayan bir futbol takımını izlemek için emekleriyle kazandıkları parayı harcıyorlar.”

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Palmer, taraftarların ve Tuchel’in güvenini yeniden kazanma baskısı altında

Tuchel’in ona millî takımda yer açmayı kararlılıkla reddetmesiyle Palmer’ın mizacı ve sahadaki performansı üzerindeki baskı artıyor. Gelecek vadeden kariyerinin duraklamasını önlemek için kısa sürede en iyi formuna dönmesi ve Stamford Bridge taraftarlarıyla arasını düzeltmesi gerekiyor.