Pierre van Hooijdonk, Wiegman tartışmasının ardından sözlerinden geri adım atmayı reddediyor: “Bu, bir gerçeğin tespitidir”

Pierre van Hooijdonk, Cuma akşamı Sarina Wiegman’ın Hollanda milli takımında teknik direktörlük yapması olasılığına ilişkin açıklamalarının ardından ortaya çıkan tartışmalara yanıt verdi. Eski forvet, NOS WK Avond programında daha önceki sözlerini açıklığa kavuşturma fırsatı buldu, ancak bir kadın teknik direktör için henüz zamanın olgunlaşmadığı yönündeki görüşünden vazgeçmedi.

Bu haftanın başlarında Van Hooijdonk, NOS’ta Wiegman’ın Hollanda Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne atanmasına karşı çıkmıştı. “O, erkek futbol dünyasının en üst seviyesinde hiçbir deneyime sahip değil. Wiegman söz konusu olduğunda herkesin her türlü çaba sarf ettiğini duyuyorum: Bir kadın teknik direktör olabilir mi? Benim için böyle bir tereddüt yok. Benim için cevap hayır,” demişti.

Van Hooijdonk, bununla birlikte oyuncuların bir kısmının farklı bir kültürel geçmişe sahip olduğunu da öne sürdü. “Günümüzde farklı kökenlere sahip pek çok gençle karşı karşıyayız. Bunların arasında, kadınların erkeklerle aynı düzeyde olmadığı bir kültürden gelen birçok oyuncu var.”

Bu açıklamalar çok sayıda eleştiriye yol açtı. Cuma akşamı yayınlanan programda Van Hooijdonk, argümanını daha ayrıntılı bir şekilde açıkladı. “Bu konuyu insanlarla konuşurken, özellikle de kulüp düzeyinde, bu argümanı sık sık kullanırım. Orada daha büyük bir çeşitlilikle karşı karşıya kalırsınız. Bu benim görüşüm değil, bir gerçeğin tespitidir. Bence hepimiz bunu görüyoruz, ancak hepimiz bunu dile getirmeye cesaret edemiyoruz.”

Jan Mulder daha sonra Van Hooijdonk’un, oyuncuların inançları nedeniyle erkek bir antrenör tarafından çalıştırılmayı tercih ettiklerini mi kastettiğini sordu. “Ben olaya bu şekilde bakmıyorum,” diye yanıtladı eski milli futbolcu.

Kenneth Perez de Van Hooijdonk’un mantığına şüpheyle yaklaştı. Danimarkalı oyuncuya göre, Hollanda milli takımındaki oyuncuların kültürel geçmişleri bir engel teşkil etmemeli. “Hollanda’da erkekler ve kadınlar eşit değil mi? Her ikisi de aynı şekilde değer görüyor. Başka ülkelerde durum farklı olabilir, ama bu Hollanda milli takımı için bir argüman olamaz, değil mi?”

Van Hooijdonk yine de görüşünden vazgeçmedi. “Bence bir kadın milli takım teknik direktörü için henüz zaman olgunlaşmadı. Bunun bir gün gerçekleşeceğine kesinlikle inanıyorum. Ama bunun için biraz daha zaman geçmesi gerektiğini de düşünüyorum.”

Eski forvet oyuncusuna göre, kadın futbolunun erkek futbolundan daha geç gelişmiş olması da bu konuda etkili. “Kadın futbolu, daha geç başladığı için hâlâ biraz geride. Bu gelişmede bir ivme var, ancak şu anda erkek milli takımının başına bir kadın teknik direktör atayacak kadar ilerlemiş değiliz.”

Van Hooijdonk, kadın antrenörlerin öncelikle erkek futbolunda daha fazla deneyim kazanması gerektiğini düşünüyor. “Öncelikle, profesyonel futbol kulüplerinin altyapı programlarında kadınlara antrenörlük görevleri verilmesi yönünde bir durum yaratmalıyız. Böylece bir alışma süreci oluşur ve kadın antrenörler nihayetinde A takımlardaki görevlere yükselebilirler.”