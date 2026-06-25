Pierre van Hooijdonk, Ronald Koeman ile yapılan röportajda çok dikkat çekici bir şey duyuyor: “Aslında burada şöyle diyor…”

Ronald Koeman, Tunus - Hollanda maçı öncesinde NOS’a verdiği röportajda ilk on birini açıkladı. Bu kadroda, önceki iki maçın aksine, Micky van de Ven’e yer verilmedi.

Koeman, Jeroen Stekelenburg ile yaptığı sohbete şöyle başladı: “İki oyuncuyu kasten kadroya almadım. Micky van de Ven ve Crysencio Summerville. İkinci sarı kart alma riski nedeniyle. Sebep bu, tek sebep bu.”

Dünya Kupası’nın genişletilmesi ve buna bağlı olarak ekstra bir eleme turunun eklenmesi nedeniyle, grup aşamasından sonra alınan tüm sarı kartlar silinecek. Çeyrek finalden sonra da aynı durum geçerli olacak. Van de Ven ve Summerville zaten birer sarı kart almışlardı, ancak Tunus maçından sonra bu kartlar silinecek.

Böylece Donyell Malen yeniden sağ kanat olarak sahaya çıkacak. Koeman, AS Roma’nın forvetinin nihayet gol atmasını umuyor. “Forvetler için bu her zaman gereklidir. Üzerlerine bu kadar dikkat çekildiğinde, bu durum oyuncuyu da etkiler. Dolayısıyla sağ kanattan, tüm özgürlüğüyle yeniden şans bulacak.”

Ardından, bir sonraki maçın hızla yaklaşması nedeniyle, milli takım teknik direktörüne oyunculara dinlenme fırsatı verip vermediği soruldu. “Puan durumuna bağlı olarak bu konuyu aklınızın bir köşesinde tutarsınız. Ancak şunu da öğrendim ki, bunu önceden düşünmemek gerekir. Zamanı gelirse olur. O zaman bu bir olasılık olur.”

Rafael van der Vaart, Oranje’nin kadro seçimine büyük ölçüde katılıyor. “Normalde birlikte oynadığı tüm oyuncularla sahaya çıkmasından memnunum.” Pierre van Hooijdonk ise şöyle tepki veriyor: “Aslında burada Summerville’in farklı bir şekilde oynayacağını ima ediyor.”

Summerville, Japonya ve İsveç maçlarında attığı gollerle şu ana kadar mükemmel bir Dünya Kupası geçiriyor. Tunus maçında yedek olarak sahaya çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.