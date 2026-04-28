Pierre van Hooijdonk öfkeli ve VI muhabiriyle yaptığı WhatsApp sohbetini internete yükledi

Pierre van Hooijdonk, Joost Blaauwhof'a çok kızgın. NAC ve Feyenoord gibi takımlarda forma giymiş olan eski futbolcu, kendisiyle Voetbal International muhabiri arasındaki WhatsApp sohbetinin ekran görüntüsünü internete yükledi.

Pazartesi günü Voetbal International, NAC'ın Pierre van Hooijdonk hakkında soruşturma başlatacağı haberini duyurdu. Bunun nedeni, oğlu Sydney van Hooijdonk'un transferiydi.

VI'nın haberine göre, forvet transfer ücreti ödenmeden Estrela Amadora'ya transfer olurken, kulüp içinde başlangıçta bir transfer ücreti ödenmesi planlanıyordu.









Bu süreçte özellikle Pierre van Hooijdonk'un rolü mercek altına alındı. Teknik komiserin müzakerelere aktif olarak müdahil olduğu ve bunun da makaleye göre kulüp içinde gerginliklere yol açtığı belirtildi.

Ayrıca, NAC'nin daha önce bir ücret talep etme girişimlerine rağmen, sonunda bedelsiz ayrılığa razı olduğu da bildirildi. Bu durum, kulüp içindeki ve çevresindeki ilgili kişilerde hayal kırıklığına yol açmış.

Van Hooijdonk, Blaauwhof'un kendisine gönderdiği bir mesajı paylaştı. “Pierre, seni arayamadığım için birkaç kez resmi yoldan, NAC aracılığıyla hikayeni öğrenmeye çalıştım. Ama hiçbir şey duymadım. Lütfen bunu yapabilir misin?” Blaauwhof, Pazar günü Van Hooijdonk'a böyle sordu.

Van Hooijdonk, birkaç saat sonra öfkeyle bir mesaj gönderdi. “4 ay boyunca dünyaya iftira attın ve forum gecesinden sonraki konuşmamızdan sonra da telefon, e-posta veya mesaj yoluyla tek bir soru bile sormadın, o zaman gerçeği duymayı hiç istememişsin demektir. Beni arayamadın mı”??!!! Abonelik ücreti ödenmedi mi ne?!”