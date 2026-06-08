Pierre van Hooijdonk, Hollanda - Özbekistan maçının en iyi oyuncusunu gösterdi: "O gerçekten çok güçlü"

Pierre van Hooijdonk, Hollanda milli takımının Özbekistan karşısındaki ilk yarısından hoş bir sürprizle karşılaştı. NOS'a verdiği demeçte, özellikle Cody Gakpo'nun olumlu bir şekilde göze çarptığını belirtti.

"Cezayir maçında aslında en kötü milli maçlarından birini oynamıştı, ama şimdi yeniden Hollanda milli takımında tanıdığımız Gakpo'ya döndü," diye söze başlayan Van Hooijdonk, New York'tan ilk yarının özet görüntüleri gösterilirken sözlerine devam etti.

Gakpo bir asist yapmaya çok yaklaştı, ancak Donyell Malen topu ağlara gönderemedi. “Van de Ven'in harika pasının ardından Gakpo muhteşem bir ortalama yaptı, Malen bunu gole çevirmeliydi.”

Kısa bir süre sonra Tijjani Reijnders'in büyük fırsatının da mimarı oldu. “Bu pasın içinde çok fazla his var. Gakpo ve Dumfries arasındaki bu kombinasyonu daha önce de sık sık gördük. Harika bir pas attı, Reijnders bunu da gole çevirmeliydi.”

“Fiziksel olarak çok güçlü,” diye devam ediyor Van Hooijdonk. “Bu pas da öyle, çok sert ama çok isabetli. Bu sayede Reijnders dönüp kaçabiliyor. Şu anda en tehlikeli forvetimiz o.”

“Son turnuvalarda her seferinde öyle oldu. Bu işaretler çok umut verici,” diye bitiriyor analist. Gakpo’nun penaltı golüyle Oranje, Özbekistan karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.