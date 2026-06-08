Pierre van Hooijdonk, Hollanda - Özbekistan maçındaki en zayıf halkayı işaret etti: “O oyuncu gerçekten hiçbir şey yapamadı!”

Pierre van Hooijdonk, Hollanda milli takımının Özbekistan karşısındaki performansını artan bir şaşkınlıkla izledi. Son anda bir penaltı golüyle 2-1'lik bir galibiyet koparıldı, ancak milli takım teknik direktörü Ronald Koeman için endişelenmek için yeterince neden var.

"Aslında bunu kelimelerle ifade edemem," diyor Van Hooijdonk, New York'tan gelen son düdük sesinin ardından NOS stüdyosunda iç çekerek. "Hollanda milli takımının performansı beni çok hayal kırıklığına uğrattı."

“Dünya Kupası için planladığınız ilk on birle iki kez (Cezayir ve Özbekistan’a karşı, ed.) oynuyorsunuz ve sahadan bir gol bile atamıyorsunuz… Fırsatlar yaratıyorsunuz, hatta çok fazla, ama böyle bir rakibe karşı sahada bunu sergiliyorsanız…”, diye devam ediyor.

“Oyun açısından da öyle. Hepimizin fırsatları kaçırdığı maçlar olur, ama o zaman her şeyde keskin olursunuz, hatlar arasında mesafeyi kısa tutarsınız, ikili mücadeleleri kazanırsınız. Bugün bunların hiçbiri yoktu. Şimdi sadece birkaç görüntü gösterebildim, yoksa bu gece burada oturup dururuz. Amaç bu değil.”

Ardından, Oranje’nin en kötü halini sergilediği bir dizi görüntü gösterildi. “Bunlar, ‘bu gerçekten çok kötüydü’ diye düşündüğünüz işaretler. Ama yine de sahadaki en kötüsü Hollanda milli takımı değildi, çünkü o Alyssa Pennington, hakemdi.”

Kadın hakem, defalarca dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Guus Til’e gösterdiği kırmızı kart, en azından dikkat çekiciydi. “O gerçekten hiçbir şey yapamadı,” diyor Van Hooijdonk, Pennington’ın performansıyla ilgili olarak.