Hollanda milli takımı, Cumartesi akşamı İsveç’i 5-1 mağlup ederek bu Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyetini elde etti. Brian Brobbey ve Cody Gakpo, ikisi de iki gol atarak önemli bir rol oynadılar, ancak Pierre van Hooijdonk ve Rafael van der Vaart, asıl parlayan ismin başka biri olduğunu düşündüler.

Maçın ardından ikiliye NOS tarafından Hollanda tarafında en iyi oyuncunun kim olduğu soruldu. Van Hooijdonk, “Gravenberch” diye kesin bir şekilde yanıt verdi.

“O kadar büyük bir enerji yayıyor ki…,” diyor Van der Vaart. “Lütfen umalım ki böyle oynamaya devam etsin. Bunu izlemek gerçekten harika.”

Ardından Van Hooijdonk sözlerine devam etti. “O tam bir atlet. Doğru anlarda yön değiştiriyor, topu akıtıyor… Bir önceki maçta, Japonya karşısında, ilk yarıda topa çok az dokundu.”

“Ve bu maçta, sanırım on beş dakika içinde önceki maçtaki toplamdan daha fazla top temasına sahipti. Ama aynı zamanda gerçekten belirleyiciydi. Fiziksel özellikleri… Aslında bu çocukta her şey tam yerinde.”

“Uzaktan şutları hariç. En çok da bunu da ustaca yapabilmesini istersiniz. O, işte böyle dinamik bir oyuncu. Bugün onu Hollanda tarafında en iyisi olarak gördük,” diyor Van Hooijdonk.

Hollanda maçı ikna edici bir skorla kazandı. Brobbey ve Gakpo, ikisi de iki gol atarak büyük katkı sağlarken, Anthony Elanga bir golle karşılık verdi. Oyuna sonradan giren Crysencio Summerville, maçın bitimine az kala skoru 5-1’e getirdi.