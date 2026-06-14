Pierre van Hooijdonk, Hollanda - Japonya maçının ardından Micky van de Ven hakkında son derece acı bir sonuca varıyor

Hollanda milli takımı, Pazar akşamı bu Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Japonya'yı mağlup edemedi. Maçın bitimine az bir süre kala Daichi Kamada beraberlik golünü attı ve böylece Oranje bir puanla yetinmek zorunda kaldı (2-2). NOS yorumcusu Pierre van Hooijdonk, son dakikada yenen golün sorumlusunun Micky van de Ven olduğuna inanıyor.

Virgil van Dijk ve Crysencio Summerville, Oranje'ye galibiyeti getirecek gibi görünüyordu, ta ki Japonya 88. dakikada bir korner kazanana kadar. NEC forveti Koki Ogawa'nın pasıyla Kamada geç bir beraberlik golü attı.

"Van de Ven, Ogawa'yı tamamen kaybetti!" diye eleştiriye hemen başlayan Van Hooijdonk, "Onun (Ogawa, ed.) etrafında dolaştığını görüyorsun ve sonuçta adam adama markajda olan sensin." dedi.

"Bölge savunmasında da birkaç kişi var, ama adam adama savunmada kendi adamından sorumlusun. O zaman onu başka birine devretmek neredeyse imkansız."

"O (Ogawa, ed.) gerçekten tamamen boşta. Van de Ven ortada yok," diyor Van Hooijdonk, Tottenham Hotspur'un savunma oyuncusu hakkında acı bir sonuca varıyor.

Bu beraberlikle Oranje, İsveç ve Tunus'un da yer aldığı F Grubu'nda hala tam gaz mücadele etmek zorunda. Bu iki ülke, Pazar gecesi Pazartesi sabahına karşı karşıya gelecek.



