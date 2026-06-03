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Pierre van HooijdonkNOS
Siep Engelen

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Pierre van Hooijdonk, Hollanda - Cezayir maçının en göze çarpan oyuncusunu gösterdi: "O en iyisi"

Hollanda - Cezayir
Hollanda
Cezayir
Hazırlık Maçları
T. Reijnders

Pierre van Hooijdonk, NOS'a verdiği demeçte, Hollanda-Cezayir maçında Tijjani Reijnders'in ilk yarıdaki performansından etkilendiğini belirtti. İlk yarıda henüz gol atılmamış olsa da, Reijnders birçok kez tehlikeli pozisyonlar yarattı. 

"Reijnders, Hollanda tarafındaki en iyi oyuncu," diyor Van Hooijdonk, Cezayir'e karşı oynanan ilk yarının görüntüleri gösterilirken. Ona göre bu, Donyell Malen ve Crysencio Summerville'in derinliği ile yakından ilgili. 

"O, önündeki derinlik yaratan oyunculardan (Malen ve Summerville, ed.) gerçekten faydalanıyor. Bu size ekstra seçenekler sunuyor. Reijnders'in bu pası hiç de zor bir pas değil, bu sayede Malen kaleciyle neredeyse bire bir kalıyor." 

“Önündeki derinlik yaratan oyuncular harika. Yaratıcı bir orta saha oyuncusuysan, sürekli olarak topu son savunma hattının arkasına gönderebilmek çok güzel.” 

Ardından Van Hooijdonk bunu forvet Memphis Depay ile karşılaştırıyor. “Memphis’te de ilk yıllarında bu durum vardı, ama şimdi topu sık sık alıyor. Bu da mantıklı, ama derinlik olduğunda bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini şimdi görüyorsunuz.”

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