Pierre van Hooijdonk, Feyenoord'da yeni bir dayanak noktasının ortaya çıktığını görüyor

NOS Studio Voetbal programında Pierre van Hooijdonk, Feyenoord’un temel direklerinden birini işaret ediyor. Analistler, FC Groningen karşısında (3-1 galibiyet) adeta yeniden doğmuş bir takım görüyor ve Feyenoord’da yapılan değişiklikleri değerlendiriyor.

Sunucu Sjoerd van Ramshorst, "Feyenoord'da işler birdenbire yoluna girdi" diye sonuçlandırıyor, ancak Pierre van Hooijdonk buna tam olarak katılmıyor. "Sadece biraz daha canlı görünüyordu. Bu belki de koşullarla ilgiliydi" diyor analist, hava durumuna ve maçın başlama saatine atıfta bulunarak.

Ardından Van Hooijdonk, Feyenoord'da işlerin neden yolunda gittiğini açıklıyor. “NEC karşısında (1-1) her şey yolundaydı, özellikle sol kanatta Jordan Bos ve Tobias van den Elshout ile.” Eski Feyenoordlu oyuncu, bunda Dick Advocaat'ın izlerini açıkça görüyor.

“Orta sahada fazladan bir oyuncu, bu onun gelmesinden önce yoktu. Robin (Van Persie, ed.) o zaman sadece gerçek kanat oyuncularıyla oynuyordu. Şimdi ise bir orta saha oyuncusu sahaya sürmeyi tercih ediyor ve bundan özellikle Bos yararlanıyor,” diyor Van Hooijdonk.

Avustralyalı oyuncu Groningen karşısında gol attı ve ayrıca bir penaltı kazandı. Steenberger, Van den Elshout'un daha içe doğru oynayarak Bos'un sol kanatta alan kazanmasını sağladığını analiz ediyor.

“Bos, son haftalarda bu biraz farklı Feyenoord’un temel direklerinden biri,” diyor Van Hooijdonk, ardından Van den Elshout ve Thijs Kraaijeveld’i de övüyor. Ron Jans da savunmada Advocaat’ın yaptığı değişiklikleri açıkça görüyor.

“Artık tam gaz baskı yapmıyorlar, kompakt bir düzen içinde rakibin top kaybını bekliyorlar.” FC Utrecht teknik direktörü, Rotterdam ekibinin adam adama savunma yaptığını görüyor ve bunda Advocaat’ın izlerini fark ediyor. “Ama asıl teknik direktör Van Persie, bu yüzden övgüler kesinlikle Robin’e gitmeli,” diye ekliyor Jans.