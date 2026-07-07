Angela de Jong, Algemeen Dagblad gazetesindeki köşe yazısında Pierre van Hooijdonk’u sert bir şekilde eleştirdi. Eski futbolcu, Pazar akşamı Sarina Wiegman’ın olası atamasıyla ilgili oldukça sansasyonel açıklamalarda bulunmuştu.

Van Hooijdonk, NOS'un canlı yayınına konuk olarak Norveç ile Brezilya arasındaki maçı (2-1) değerlendirdi. Yayın sırasında, Oranje'de Ronald Koeman'ın olası halefi konusu da gündeme geldi.

“Wiegman söz konusu olduğunda herkesin türlü türlü kıvrımlara girdiğini duyuyorum; bir kadın milli takım teknik direktörü olabilir mi?” diye söze başlayan eski Vitesse ve Feyenoord oyuncusu, “Benim için böyle bir kıvrım yok. Benim için cevap hayır.” dedi.

“Günümüzde farklı kökenlere sahip pek çok gençle karşı karşıyayız. Bunların arasında, kadınların erkeklerle aynı düzeyde olmadığı bir kültürden gelen çok sayıda oyuncu var,” diye devam etti.

“Geçmişte kadın bir muhabire el sıkışmak istemeyen oyuncuları düşünün,” diyerek sözlerini tamamladı.

De Jong, Van Hooijdonk’un sözlerinden tiksindi. “Ciddi misin? Şimdi de bu saçma argümanı mı kullanacağız? Umarım bu, Hollanda’nın ihtiyaç duyduğu itici güç olur. Hollanda milli takımının grup sohbeti patlamasının nedeni, tüm bu gençlerin kendilerini ortodoks, kadınları hor gören Müslümanlar köşesine sıkıştırmaya izin vermemeleri, aksine KNVB’ye, Wiegman’ı İngiliz federasyonundan satın almak için, o istese de istemese de, derhal bir talepte bulunmalarıdır.”

Wiegman, KNVB’de görev almaya açık olmadığını kendisi de belirtmişti. Şu anda İngiltere kadın milli takımında görev yapıyor.