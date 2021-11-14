Pierre-Emerick Aubameyang, yıllar önce Arsenal'in rakibi Tottenham'ın kapısından döndüğünü açıkladı

2018 yılında Borussia Dortmund'dan Arsenal'e transfer olan Pierre-Emerick Aubameyang, kulüpte kalıcı olmayı başardı ve şimdi Londra ekibinin kaptanlığını yapıyor.

Ancak Gabonlu yıldız, Arsenal'e gelmeden önce Tottenham Hotspur'a imza atabilirdi.

Aubameyang, yıllar önce neredeyse Tottenham'a imza atacağını itiraf etti ve Spurs'te oynamaktansa emekli olmayı tercih edeceğini açıkladı.

Ne söylendi?

Sky Sports'a konuşan golcü oyuncu, "Emekli olmayı mı yoksa Tottenham'da oynamayı mı tercih edersin?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu soruyu sormanıza gerek yok. Cevabı zaten biliyorsunuz. Emekli olurdum.

"Biliyor musunuz bilmiyorum ama birkaç yıl önce Tottenham'a imza atmak üzereydim ve sonunda ne yaptıklarını bilmiyorum. O yüzden kesinlikle emekli olurdum.

"Sanırım o sırada St-Etienne'deydim, emin değilim ya da Dortmund'da da olabilirim. Tam olarak hatırlamıyorum.

"Buraya geldim, White Hart Lane'e gittim. Ertesi gün hiç cevap vermediler, asla geri aramadılar, bu yüzden kendi kendime 'Tamam, endişelenme' dedim. Bu yüzden her seferinde onlara karşı neden ekstra motivasyon ile oynadığımı biliyorlar."

Aubameyang bu sezon nasıl bir performans sergiliyor?

32 yaşındaki futbolcu, Arsenal'de yeni sezonun ilk maçını hastalık nedeniyle kaçırdı, ancak sonraki tüm Premier Lig maçlarında yer aldı.

Gabonlu yıldız, Arsenal'in Carabao Kupası'nda West Brom'u 6-0 yendiği maçta hat-trick yaparken bu sezon Premier Lig'de ise dört kez rakip fileleri havalandırdı.

Mikel Arteta'nın takımı şu anda Premier Lig'de beşinci sırada ve tüm kulvarlarda son 10 maçta yenilmedi.

Arsenal bu süreçte sekiz galibiyet ve iki beraberlik aldı.

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