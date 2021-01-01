Pierre-Emerick Aubameyang sıtma ile girdiği savaşı anlatıyor: Dört kilo kaybettim

Aubameyang, geçtiğimiz günlerde sıtma hastalığı nedeniyle hastanede üç gün geçirmek zorunda kalmıştı. Tecrübeli forvet o günleri anlattı.

Dünya Covid-19 salgını ile boğuşurken futbolun da bundan etkilenmemesi beklenemezdi. Futbol maçlarının ertelendiği ve birçok futbolcunun virüs kaptığı ortamda Mart ayında oynanan milli karşılaşmalar tartışma konusu yaratmıştı.

Fakat Covid-19 vakaları artarken beklenmedik bir haber Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi. Gablonlu oyuncu, milli takım maçları için gittiği Afrika'da sıtma hastalığına yakalandı. Londra'ya döndükten sonra hastanaye kaldırılan ve bir süre orada kalan tecrübeli oyuncu, yaşadığı kötü deneyimi anlattı.

Aubameyang, durumu kötüleşmeden önce Liverpool ve Slavia Prag'a karşı maçlarda oynadı. Fakat sonrasında hastalık kendini hissettirmeye başladı. Gablonlu, Arsenal'in doktorlarını aradı. Doktorlar, onun hastaneye gitmesi gerektiğini söyleyince de sancılı süreç resmen başlamış oldu.

Aubameyang ne dedi?

Arsenal'in Avrupa Ligi yarı finalinde Villarreal ile oynayacağı ikinci maçın öncesinde düzenlenen basın topantısında konuşan Aubameyang, şunları söyledi:

"Önce biraz halsizlik vardı. Bunun yolculuktan dolayı olduğunu sanıyordum. Bildiğiniz gibi Gabon buraya pek yakın değil."

"Özellikle Liverpool maçında kendimi çok yorgun hissettim ama bunun sadece seyahat yüzünden olduğunu düşündüm."

"Kendimi çok çok kötü hissediyordum. Bu hayatımdaki en kötü hastalıktı çünkü gerçekten zordu."

“Arka arkaya üç gün boyunca ateşim vardı. Bütün gün ve bütün gece... Hiç düşmedi. Aldığım ilaçların hiçbir etkisi olmadı."

“Ondan sonra doktorla konuştum. Hastaneye gitmem gerektiğini söyledim çünkü Afrika'ya seyahat etmiştim."

“Üç gün hastanede kaldım ve sanırım 4 kilo verdim. Gerçekten kötü bir andı ve sanırım ailem beni böyle görmekten biraz korkmuştu."

"Orada tedavi edildim. Personel çok yardımcı oldu."

"Doğru zamanda hastaneye gittiğim için şanslıyım çünkü bazen sıtmada, hızlı bir şekilde tedavi edilmezseniz bazı büyük sorunlarınız olabilir."

Hastalık sonrası Aubameyang'ın durumu nasıl?

Arsenal'in kaptanı, Pazar günü, hastalığından döndükten sonra ilk maçına çıktı ve Newcastle United'a karşı elde edilen 2-0'lık galibiyette bir gol attı.

Oyuncunun Perşembe günü oynanacak Villarreal maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Aubameyang, konuyla ilgili olarak "Fiziksel olarak %100 hazır değilim. Umarım vücudum iyi tepki verir ama diğer taraftan mental olarak hazırım." dedi.

Aubameyang bu sezon ne yaptı?

Aubameyang, hastalıklar ve sakatlıklar nedeniyle bu sezon çok fazla maç kaçırmasa da sıtma hastalığı nedeniyle bir ay formasından uzak kaldı.

Gabonlu oyuncu, bugüne kadar tüm kulvarlarda 34 maç oynadı ve 15 gol attı.

Sıtma nedir?

Her yıl sıtmadan dolayı 400.000'den fazla insan ölüyor. Yıllık kurbanların yarısından fazlası çocuklar oluyor. Semptomları çok çeşitlidir. Ateş, titreme, terleme ve baş ağrısı en sık görülenlerdir. Daha az yaygın olanlar ise mide bulantısı, kusma, kas ağrıları, merkezi sinir sistemi bozuklukları, böbrek yetmezliği ve hatta komadır.