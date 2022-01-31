Pierre-Emerick Aubameyang'ın Barcelona'ya transferi yılan hikayesine döndü

Arsenal ve La Liga devi Barcelona arasında bir kiralık anlaşması üzerine görüşmeler son birkaç gündür devam ediyordu ve hafta sonu anlaşmanın yakın olduğuna inanılıyordu.

Aubameyang Pazartesi günü Barcelona'ya bile uçtu, ancak eski Topçular kaptanının şimdi Londra'ya tekrar uçması bekleniyor.

Üç taraf da hamleyi gerçekleştirmeye istekli olsa da, Barcelona'nın maaşın yüzde kaçını karşılayacağı konusunda anlaşmaya varamaması üzerine Pazartesi günü görüşmeler durdu.

Maaş sorunu

Aubameyang, 340.000 sterlin ile Arsenal'in en çok kazananı.

Arsenal, Barça'nın bu ücretin büyük bir bölümünü karşılamasını istedi, Barcelona şu anda finansal olarak iyi durumda değil.

Fransız milli oyuncu Ousmane Dembele'yi Pazartesi gecesi son transfer tarihinden önce elden çıkarmayı umuyorlardı, ancak bir alıcı bulmanın zor olduğu kanıtlandı.

Arsenal'in eski kaptanı, iki kulüp için bir anlaşmaya varılmamış olmasına rağmen Pazartesi günü Barcelona'ya uçmayı seçti.

Her iki kulüpte de bazı isimleri şaşırttığına inanılan bir hamleydi ve şimdi, potansiyel hamlesinin bozulduğunu gördükten sonra eve dönmek zorunda kalmanın utancıyla karşı karşıya.

Aubameyang, babasının şu anda Barselona'da olduğuna işaret etse de olay transfer görüşmelerinden ibaret.

Suudileri reddetti

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın sağlam bir teklifte bulunmasıyla bu ay Gabonlu futbolcuya başka ilgi de oldu, ancak şimdi Kuzey Londra'dan ayrılması pek olası görünmüyor.

Arsenal patronu Mikel Arteta, Aubameyang''a Aralık ayı başında bir disiplin ihlalinden bu yana kadroda yer vermiyordu. Şimdi onu kadrosuna yeniden dahil etmeyi isteyip istemediğini göreceğiz.

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