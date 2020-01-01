Aubameyang: En iyilerden olmak için kupalara ihtiyacım yok

Arsenal'in yıldız golcüsü, kupalar kazanmadan da dünyanın en iyilerinden biri olabileceğini söyledi.

Premier Lig ekibi ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Pierre-Emerick Aubameyang, geleceğine dair önemli ipuçları verdi. Kuzey Londra ekibin son yıllarda en üst seviyede rekabetten uzak olması sebebiyle takımdan ayrılacağı öne sürülen Gabonlu golcü, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Sky Sports'a yaptığı açıklamada kupalar kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Aubameyang, "Buna rağmen iyi golcülerden biri olmak için kupalara ihtiyacım yok. Tabii ki kupalar kazanmak yardımcı olacaktır ancak tarihte kazanamayan birçok muhteşem futbolcu var." şeklinde konuştu.

Arsenal'in ligi ilk dört sırada bitirme hedefinden vazgeçmediğini dile getiren 30 yaşındaki yıldız forvet, oynanan maçların her türlü sonuca açık olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

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"Geçtiğimiz sezon dördüncü sıradan on puan gerideydik ve sezon sona erdiğinde neredeyse yakalamıştık. Bizim ve rakiplerimizin maçlarına baktığımızda her şeyin mümkün olduğunu görüyoruz. Üzerimizde bir baskı var çünkü gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmemizin tek yolu Premier Lig'den geçiyor. Kalan bölümde odaklanmalı ve hedeflerimize ulaşmak için mücadele etmeliyiz."

Golcü futbolcunun mutlaka takımda kalması gerektiğini belirten Arsenal Menajeri Mikel Arteta, sezon sona ermeden Aubameyang ile yeni sözleşme için görüşmelere başlanacağını açıklamıştı.

Ocak 2018'de transfer olduğu Arsenal'de bu sezon 31 maça çıkan Pierre-Emerick Aubameyang, rakip fileleri 20 kez havalandırmayı başardı. Buna rağmen bu sezon oynadığı 27 lig maçında 37 puan toplayabilen Arsenal, dördüncü basamaktaki 'nin sekiz puan gerisinde onuncu sırada yer alıyor.