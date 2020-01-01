Pierre-Emerick Aubameyang, e-spor takımı kurmaya hazırlanıyor

Topçular'ın kaptanı, pazar akşamı sanal Monaco Grand Prix'te McLaren için yarışacak.

Pierre Emerick-Aubameyang, yakında takım arkadaşları Mesut Özil ve Bernd Leno'nun izinden gidip kendi e-spor takımını kurabilir.

Pazar akşamı gerçekleşecek Sanat Grant Prix'de yarışacak olan 'ın golcü oyuncusu, konsol oyunlarına olan tutkusuyla tanınıyor.

Haberin devamı aşağıda

Bu konuda açıklamalarda bulunan Aubameyang, "Tabii ki FIFA oynuyorum. Ama bu yıl daha fazla Forntite oynadım. Ayrıca Call of Duty: Warzone'u da daha çok oynamalıyım. Bir e-spor takımı ve Roket Ligi kurmayı düşünüyorum, çünkü kesinlikle bir takıma ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Buna karşın Aubameyang, e-spor takımı kuran ilk Arsenal oyuncusu olmayacak. Mesut Özil, Ağustos 2018'de M10 eSports'u, Bernd Leno ise 2019'da Leno eSports'u kurmuştu.

Aubameyang ise pazar akşamı Sanal Monaco GP sırasında Valtteri Bottas ve Charles Leclerc gibi oyunculara karşı yarışacak.