Pierre-Emerick Aubameyang, bu hafta sonu eski kulübü Barcelona ile duygusal açıdan özel ve büyük önem taşıyan bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Camp Nou'da kısa ama golcü bir dönem geçiren Deportivo La Coruna forveti, eski takım arkadaşlarının özelliklerini değerlendirdi ve kendisini en çok etkileyen genç oyun kurucunun kim olduğunu açıkladı.

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Aubameyang'ın Barcelona'daki favorisi

La Coruna, La Liga'da Barcelona'ya karşı önemli bir sınava hazırlanırken Aubameyang, Katalan ekibindeki yeteneklere duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi. Barcelona formasıyla başarılı bir dönem geçiren ve 24 maçta 13 gol atan Gabonlu millî futbolcu, kulüpte bulunduğu süre boyunca gelişmekte olan yetenekleri de yakından takip etti. En çok hangi oyuncunun dikkatini çektiği sorulduğunda tereddüt etmeden orta sahadan bir isim seçti.

“Çok sayıda iyi oyuncu var ama Pedri'yi çok seviyorum: size paslarıyla, oyun temposuyla katkı sağlıyor... Beni en çok etkileyen oyuncu o,” diyen forvetin sözlerini Mundo Deportivo aktardı.

Maç öncesi korkutan olayı atlattı

Gabonlu forvetin perşembe sabahı karıştığı hafif bir trafik kazası, hafta sonundaki maçın hazırlıklarını kısa süreliğine aksattı. Antrenman tesislerine giderken bir çarpışmaya karışan oyuncunun durumu, kulübün sağlık ekibi ve taraftarlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Ancak 37 yaşındaki futbolcu, kazada yaralanmadığını doğrulayarak olayın ciddiyetini küçümsedi.

Olayı “küçük bir korku” olarak nitelendiren forvet, yalnızca aracında maddi hasar oluştuğunu doğruladı. Antrenman tesislerine zamanında ulaştı ve planlandığı gibi takım arkadaşlarıyla çalışmaya katıldı. Taraftarlara yaklaşan maça fiziksel olarak hazır olduğu güvencesini veren Aubameyang, şu anda “%100” durumda olduğunu ve Riazor'da eski kulübüyle karşılaşmaya tamamen odaklandığını söyledi.

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Lidere karşı oyun planı

Maça ilişkin konuşan Aubameyang, Deportivo'nun hâlâ dünyanın en iyi takımları arasında gördüğü rakibinden korkmaması gerektiğine inanıyor. Camp Nou'daki dönemini güzel anılarla hatırlasa da maçın duygusal yönünün, mevcut takımının sportif ihtiyaçlarının gerisinde kaldığını vurguladı. Takım arkadaşlarından alçakgönüllülükle oynamalarını, ancak konuk devi zorlayabileceklerine de inanmalarını istedi.

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“Barcelona'da geçirdiğim kısa dönemi hep düşünüyorum ama üzerinden uzun zaman geçti. En iyilerden birine karşı oynayacağız, hepsi bu,” diye açıkladı. Forvet, Barcelona'nın önde kurduğu savunmanın kendi işine yarayabileceğini de belirtti. “Önde kurulan savunmaları seviyorum, bundan yararlanıyorum. Konsantre olursak fırsatlar bulacağız. Bu takımlara karşı hata yaparsanız sizi cezalandırırlar. Ama fırsatlar bulacağımızı da biliyoruz.”

Ev sahibi taraftarlar için mücadele

La Liga sezonunun ilk beş haftasının her birinde gol atan forvet, sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Bu formunu sürdürerek önemli karşılaşma için stadı dolduracak Deportivo taraftarlarını sevindirmek istiyor. Barcelona kalitesindeki bir takıma karşı disiplindeki herhangi bir aksamanın ağır bir bedeli olabileceğini kabul eden Aubameyang, çok çalışmanın ve konsantrasyonun önemini vurguladı.

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“İyi bir maç olacak, sabırsızlıkla bekliyorum. Evimizde oynuyoruz ve taraftarlarımız için kazanmak adına mücadele edeceğiz,” diye ekledi Aubameyang. Ardından karşılaşmanın zorluğunu bir kez daha vurguladı: “Mücadele etmeli, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Sonra maçın nasıl gideceğini göreceğiz. Kolay olmayacak, bu tür maçlarda çok yüksek konsantrasyon gerekiyor. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynuyorsunuz. Takım arkadaşlarım maça hazır olacak, ben de öyle.”