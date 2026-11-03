Pierluigi Gollini son anda yapılan fiziksel uygunluk testini geçemeyince Roma, Manchester United maçında üçüncü kalecisine başvurmak zorunda kaldı

Pierluigi Gollini, sırtındaki sakatlık nedeniyle son anda yapılan sağlık kontrolünü geçemedi. Roma, bu akşam Old Trafford'da Manchester United ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında kalecisinden yoksun olacak. Birinci kaleci Mile Svilar da forma giyemeyeceği için Gian Piero Gasperini, büyük baskı altındaki United karşısında üçüncü kalecisine bu sezon ilk kez görev vermek zorunda.

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Gollini, Manchester United maçı öncesi son sağlık kontrolünden geçemedi

Roma, Manchester United ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde önemli bir darbe aldı. Gollini, son antrenmanda yaşadığı sırt sorununu atlatamadı. Football Italia'ya göre kaleci, Manchester'daki takım otelinde son bir sağlık kontrolünden geçirildi ancak sonuç olumsuz çıktı.

Sky Sport Italia ve Corriere dello Sport da İtalyan kalecinin GMT ile 20.00'de (CEST ile 21.00'de) başlayacak Old Trafford maçında forma giymeyeceğini doğruladı. Gollini, bir aydan uzun süredir sahalardan uzak olan Svilar'ın yerine oynuyordu.

Roma kalesinde sezonun ilk maçına çıkmak için favori Vasquez

Gasperini, üçüncü kaleci için iki seçenek arasından karar vermek zorunda. Seçeceği isim bu akşam sezonun ilk maçına çıkacak. Daha önce Milan'da forma giyen kaleci Devis Vasquez favori. Vasquez, Roma'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna başlangıçta alınmamış, ancak Svilar'ın sakatlığının ardından eklenmişti.

Kolombiyalı kaleci maç ritminden uzak. Geçen sezon yalnızca bir resmî maçta, 27 Nisan'da Beşiktaş formasıyla Karagümrük'e karşı oynadı. Diğer seçenek ise 20 yaş altı düzeyinde ABD'yi temsil eden 19 yaşındaki Giorgio De Marzi. Onun için bu maç oldukça zorlu bir ilk sınav olacak.

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Balerdi ve Mora'nın hücum ağırlıklı Roma ilk 11'inde yer alması bekleniyor

Kaledeki belirsizliğe rağmen Gasperini'nin oldukça hücum ağırlıklı bir düzen tercih edeceği, Leonardo Balerdi ve Rodrigo Mora'nın ilk 11'e gireceği yönündeki haberler artıyor. Roma, kriz içindeki United karşısında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Michael Carrick'in ekibi ise kötü geçen son birkaç aya son vermek istiyor.

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Konuk ekibin 3-4-2-1 dizilişiyle sahaya çıkması bekleniyor. Kalede Vasquez'in, önünde ise Balerdi, Evan Ndicka ve Mario Hermoso'nun yer alacağı öngörülüyor. Orta saha dörtlüsünü Nahuel Molina, Bryan Cristante, Marten de Roon ve Wesley'nin oluşturması, Matias Soulé ile Mora'nın da Donyell Malen'e destek vermesi bekleniyor.

Roma ve Manchester United'ı sırada ne bekliyor?

Lig aşamasında iki kulüp için de risk büyük. United, play-off sıralamasının alt bölümünde bulunuyor.

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Carrick'in ekibi bu akşam kazanırsa Roma'yı geride bırakacak. Gasperini ise Gollini ve Svilar'ın yakında yeniden forma giyebilecek duruma gelmesini umacak.