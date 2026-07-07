Pierluigi Collina, Dünya Kupası hakeminin ‘şüpheli geçmişi’ hakkındaki yorumun ardından Donald Trump’a karşılık verdi

FIFA hakem başkanı Pierluigi Collina, Raphael Claus’u savundu. Dünya Kupası’nda görev yapan hakem, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından kamuoyu önünde eleştirilmişti.

Claus, ABD-Bosna-Hersek (2-0) maçında Folarin Balogun'u kırmızı kartla oyundan atan hakemdi. Trump, Pazartesi günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, “Spor hakkında çok şey biliyorum ve bu bir faul değildi. Tam hızda koşan ve birbirlerine çarpan iki adam görüyorum” dedi.

“Bu hakemin (Claus, ed.) zaten şüpheli bir geçmişi var,” diye devam etti. “İsterseniz size birkaç örnek verebilirim. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum, çünkü bu kargaşaya yol açar, ama kimse bunu anlamıyor. Ayrıca görüntüleri yavaş çekimde izlememeliydi, çünkü o zaman birdenbire bambaşka şeyler görüyorsunuz.”

Trump, Claus hakkında bir soruşturma açılmasını istiyordu, ancak Collina bunu kesinlikle kabul etmiyor. Hakem başkanı, FIFA’nın geri kalanı gibi, Claus’u tam olarak destekliyor.

“Claus, dünyanın en önde gelen profesyonel hakemlerinden biri ve Dünya Kupası hakem kadrosunun saygın bir üyesidir,” diye belirtti Collina yaptığı açıklamada.

“Kariyeri boyunca en yüksek profesyonellik ve dürüstlük standartlarını tutarlı bir şekilde sergilemiştir. Deneyimli ve son derece saygın bir hakemdir. Güvenilir bir maç yetkilisi olarak ona tam güven duyuyoruz.”

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trump’ın bu konudaki sözlerine özel olarak yanıt vermedi, ancak “harika” hakem ekibinden memnun olduğunu belirtti. “Onların da katkısıyla Dünya Kupası muazzam bir başarıya imza attı. Hakemlere ve sporumuzun kurallarına saygı duymamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu çok basit ve ne kadar vurgulanırsa vurgulanmasın azdır: hakemler olmadan futbol da olmaz.”