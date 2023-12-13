Pierluigi Collina’dan saldırıya uğrayan Halil Umut Meler’e destek: Bu saldırılar futbolun kanseri!

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın saldırısına uğrayan FIFA hakemi Halil Umut Meler’e ilişkin bir açıklama yaptı. İtalyan futbol adamı açıklamasında Meler hakkında övgü dolu sözler kullanırken, dünya genelinde hakemlere yönelik şiddette dikkat çekti ve bu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

“Halil Umut Meler çok iyi bir hakem ve çok iyi bir insan.

Kendisini sahada birçok kez gördüğüm ve bu yılın başlarında Arjantin'de düzenlenen FIFA U-20 Dünya Kupası'nda birlikte vakit geçirdiğim için bunu söyleyebiliyorum. Halil Umut'un yerde yatarken, saldırganlar tarafından tekmelenirken elleriyle başını koruduğu görüntü ve gözünün altındaki morluğun görüntüsü korkunç.

Ancak daha da dehşet verici olan, dünyanın dört bir yanında, oyunun daha alt seviyelerinde, medya tarafından rapor edilmeden sözlü ve fiziksel tacize uğrayan binlerce hakem olduğunu bilmektir. Onlar bilinmiyor.

Ve bunların büyük çoğunluğu kariyerlerinin başındaki genç hakemler. Geçtiğimiz ay, 28 Kasım'da Londra'da düzenlenen IFAB Yıllık İş Toplantısı'nın ardından basına yaptığım açıklamada, hakemlere yönelik şiddet, sözlü ve fiziksel tacizin futbolun hayatına mal olabilecek bir 'kanser' olduğunu söylemiştim.

Bir hakem, yanlış olsa bile verdiği bir karar nedeniyle dövülemez.

Bir penaltı atışı yüzünden arabası bombalanamaz ya da ateşe verilemez. Ne yazık ki bu bir abartı değil, çünkü arabalara bomba konulması ve arabaların ateşe verilmesi bazı ülkelerde nadiren de olsa yaşanan bir olay”