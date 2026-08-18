Philadelphia Union biletleri nasıl alınır: 2026 MLS fikstürü, Messi'nin ziyareti, fiyatlar ve daha fazlası

Philadelphia Union tam da doğru zamanda form tutuyor. 2026 MLS sezonuna yavaş bir başlangıç yapan Bradley Carnell'ın ekibi, New York City FC karşısındaki geri dönüş galibiyeti de dahil olmak üzere art arda dört maç kazandı ve şimdi sezonun şu ana kadarki en büyük gecesi geliyor.

Lionel Messi ve Inter Miami, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası finalinden dönmesinden sadece birkaç gün sonra, 19 Ağustos Çarşamba günü Subaru Park'a konuk olacak. Bu karşılaşma, bu yıl Chester'da açık ara en çok ilgi gören bilet durumunda. Bunun ötesinde, son Supporters' Shield şampiyonunun bir kez daha uzun bir play-off serisi hedeflediği süreçte içeride sekiz maç daha var.

Özellikle öne çıkan gecelerde talep çok yüksek olacak. Bu nedenle GOAL, yaklaşan Philadelphia Union maçları için koltuklarınızı nasıl ayırtabileceğinize, biletleri nereden satın alabileceğinize ve ne kadara mal olacaklarına dair tüm detayları sizin için derledi.

Philadelphia Union'ın sıradaki maçları hangileri?

Aşağıda Philadelphia Union'ın 2026 MLS normal sezonunda kalan maçlarını bulabilirsiniz:

Tarih Maç Stat Bilet 19 Ağustos Çarşamba, 19.30 ET Philadelphia Union - Inter Miami Subaru Park, Chester Biletler 23 Ağustos Pazar, 20.30 ET Austin FC - Philadelphia Union Q2 Stadium, Austin Biletler 29 Ağustos Cumartesi, 19.30 ET New York Red Bulls - Philadelphia Union Sports Illustrated Stadium, Harrison Biletler 5 Eylül Cumartesi, 19.30 ET Philadelphia Union - CF Montreal Subaru Park, Chester Biletler 9 Eylül Çarşamba, 19.30 ET Philadelphia Union - FC Cincinnati Subaru Park, Chester Biletler 14 Eylül Pazartesi, 21.00 ET San Diego FC - Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Biletler 20 Eylül Pazar, 20.30 ET Sporting Kansas City - Philadelphia Union Children's Mercy Park, Kansas City Biletler 26 Eylül Cumartesi, 19.30 ET Philadelphia Union - Orlando City Subaru Park, Chester Biletler 10 Ekim Cumartesi, 19.30 ET Philadelphia Union - Real Salt Lake Subaru Park, Chester Biletler 15 Ekim Perşembe, 20.30 ET Chicago Fire - Philadelphia Union Soldier Field, Chicago Biletler 17 Ekim Cumartesi, 14.30 ET Philadelphia Union - Charlotte FC Subaru Park, Chester Biletler 24 Ekim Cumartesi, 19.30 ET Philadelphia Union - New England Revolution Subaru Park, Chester Biletler 29 Ekim Perşembe, 20.30 ET Nashville SC - Philadelphia Union Geodis Park, Nashville Biletler 31 Ekim Cumartesi, 14.00 ET FC Cincinnati - Philadelphia Union TQL Stadium, Cincinnati Biletler 7 Kasım Cumartesi, 17.00 ET Philadelphia Union - Toronto FC Subaru Park, Chester Biletler

Philadelphia Union bileti nasıl alınır?

Philadelphia Union bileti satın almanın en kolay ve en güvenilir yolu StubHub üzerinden işlem yapmak. Doğrulanmış biletler, kalan tüm iç saha ve deplasman maçları için burada mevcut; fiyatlar canlı olarak güncelleniyor ve satın almadan önce stadın tamamındaki koltukları karşılaştırabiliyorsunuz.

İster sakin bir hafta içi gecesi için tek maçlık bilet arıyor olun, ister sezonun en büyük karşılaşmaları için son dakika koltuk bakıyor olun, StubHub her fiyat aralığında seçenek sunuyor. Inter Miami'nin ziyareti gibi talebin yüksek olduğu maçlarda mümkün olduğunca erken satın almak, ilanlar daralmadan önce size en geniş tribün seçeneğini ve en iyi fiyatları sağlar.

Philadelphia Union biletleri ne kadar?

Subaru Park'taki standart normal sezon maçlarında Philadelphia Union biletleri genellikle 40 ila 80 ABD doları arasında değişiyor. Fiyatlar rakibe, haftanın gününe ve statta oturduğunuz ya da ayakta izlediğiniz bölüme göre farklılık gösteriyor.

Öne çıkan maçlarda ise tablo farklı. Inter Miami ziyaretinin biletleri, Messi'nin oynadığı her yerde olduğu gibi ciddi bir primle satılıyor, bu yüzden bu maç için fiyatların olağan aralığın hayli üzerinde olmasını bekleyin. StubHub'da kalan maçların fiyatları talebe göre dalgalanıyor ve en büyük gecelerin en ucuz koltukları ilk olarak tükeniyor. Bu da erken satın almayı en akıllıca seçenek haline getiriyor.

2026'da Philadelphia Union'dan ne beklenmeli?

Union bu bölüme son Supporters' Shield sahibi olarak giriyor. Bradley Carnell yönetimindeki ekip, 2025 normal sezonunu 66 puanla ve MLS'te en az gol yiyen takım olarak zirvede tamamlamıştı. 2026 sezonu yavaş başladı, ancak Shield'i kazandıran formül, yani organize savunma, hızlı dikine hücumlar ve durmaksızın destek veren iç saha taraftarı, Miami maçı öncesinde gelen üst üste dört galibiyetle yeniden işlemeye başladı.

Kalan fikstür, taraftarların işaretleyebileceği birçok maça sahne olacak. 19 Ağustos'taki Messi gecesi kuşkusuz listenin başında yer alıyor, ancak sezonun kalan bölümünde ayrıca Doğu Konferansı'nın güçlü ekiplerinden FC Cincinnati ile iki maç, New York Red Bulls deplasmanında bir rekabet karşılaşması ve 7 Kasım'da Toronto'ya karşı oynanacak, play-off sıralamasını etkileyebilecek son iç saha maçı da bulunuyor.

Subaru Park'ta River End'in tüm gücüyle sahnede olması bekleniyor. Sons of Ben taraftar grubu her iç saha maçını bir etkinliğe dönüştürüyor ve Union golünden sonra Doop çaldığında MLS'te daha iyi atmosferlerin sayısı çok az.

Subaru Park'ın tarihi

Subaru Park, Pennsylvania eyaletinin Chester kentinde bulunan, Delaware Nehri kıyısında ve Commodore Barry Bridge'in yanında konumlanan, futbola özel 18.500 kişilik bir stat. Tesis, 2010'da açıldığından bu yana Philadelphia Union'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Stadın kompakt tasarımı, her koltuğu sahaya yakın tutuyor. Bu da buranın Amerika'da futbol izlemek için en iyi yerlerden biri olarak görülmesinin önemli nedenlerinden biri. Futbolun yanı sıra Subaru Park, üniversite maçları, Newcastle Falcons ile Saracens arasındaki İngiltere Premiership karşılaşması ve ABD ile Maori All Blacks arasındaki uluslararası maç da dahil olmak üzere çok sayıda ragbi birliği maçına da ev sahipliği yaptı.