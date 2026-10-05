Philadelphia 76ers, yüksek tempolu bir Atlantic Division mücadelesinde Madison Square Garden'da New York Knicks ile karşı karşıya gelmek için Manhattan'a gidiyor. Philadelphia, yıldız gücüyle öne çıkan patlayıcı bir kadroyla gelirken, New York ise saha avantajını korumaya kararlı, sert ve pes etmeyen bir ekiple sahaya çıkıyor.
Atlantic Division'ın bu iki rakibi arasındaki karşılaşmalar büyük önem taşır ve yüksek fiziksel mücadeleye sahne olur. Normal sezonun erken bölümünde, bu rekabeti dünyanın en ünlü salonunda canlı izleme talebi son derece yüksek.
GOAL, biletlerinizi bugün almanız için gereken tüm temel detayları sunuyor. Önemli maç tarihleri, salon bilgileri, ana gişe detayları ve ikincil bilet seçenekleri için okumaya devam edin.
76ers - Knicks maçı ne zaman?
Tarih ve saat
Karşılaşma
Konum
Biletler
20 Ekim 2026, 19.00 EST
Philadelphia 76ers - New York Knicks
Madison Square Garden, New York, NY
76ers - Knicks biletleri nereden alınır?
Madison Square Garden'daki iç saha maçları için resmî tek maçlık biletler, Ticketmaster aracılığıyla New York Knicks'in resmî internet sitesindeki birincil bilet platformu üzerinden doğrudan dağıtılır.
Resmî genel kontenjanların tükenmesi halinde StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunar.
76ers - Knicks biletleri ne kadar?
Resmî takım bilet ofisi üzerinden doğrudan satılan birincil tek maçlık biletler, müsaitliğe ve koltuk kategorisine bağlı olarak genellikle üst seviye koltuklar için yaklaşık 100 ila 150 dolar arasında başlar.
Resmî genel kontenjanların tükenmesi halinde StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunar. İkincil pazarda giriş seviyesi biletler, üst seviye oturma alanları için 120 ila 130 dolar gibi düşük fiyatlardan başlar.
76ers - Knicks hakkında bilmeniz gereken her şey
Madison Square Garden'da bir basketbol maçına gitmeden önce, sorunsuz bir maç günü deneyimi için salonun temel kurallarını göz önünde bulundurmak gerekir:
- Salonun konumu ve giriş saati: Maç, New York'taki Madison Square Garden'da oynanır. Salon kapıları hava atışından 60 dakika önce açılır; bu da taraftarlara koridorları gezmek, resmî takım mağazalarını ziyaret etmek ve ısınmalar başlamadan önce yerlerini bulmak için zaman tanır.
- Dijital mobil biletleme: Madison Square Garden tamamen dijital mobil biletleme sistemi kullanır. Tüm bilet sahipleri, güvenlik giriş noktalarında dijital barkodlarını bir akıllı telefon üzerinden göstermelidir.
- Çanta kuralları: Her boyuttaki sırt çantası Madison Square Garden içinde kesin olarak yasaktır. 22 x 14 x 9 inçten küçük çantalara, el çantalarına ve clutch modellere güvenlik kontrolünden geçmeleri şartıyla izin verilir.
- Nakit kullanılmayan ödemeler: Madison Square Garden, tüm yiyecek noktaları, içecek alanları ve perakende mağazalarında tamamen nakitsiz hizmet verir; başlıca kredi kartları, banka kartları ve temassız mobil ödemeler kabul edilir.
- Çocuk giriş politikası: İki yaşına ulaşmış veya daha büyük çocukların salona giriş için kendilerine ait geçerli bir bilete sahip olması gerekir.