Philadelphia 76ers, yüksek tempolu bir Atlantic Division mücadelesinde Madison Square Garden'da New York Knicks ile karşı karşıya gelmek için Manhattan'a gidiyor. Philadelphia, yıldız gücüyle öne çıkan patlayıcı bir kadroyla gelirken, New York ise saha avantajını korumaya kararlı, sert ve pes etmeyen bir ekiple sahaya çıkıyor.

Atlantic Division'ın bu iki rakibi arasındaki karşılaşmalar büyük önem taşır ve yüksek fiziksel mücadeleye sahne olur. Normal sezonun erken bölümünde, bu rekabeti dünyanın en ünlü salonunda canlı izleme talebi son derece yüksek.

GOAL, biletlerinizi bugün almanız için gereken tüm temel detayları sunuyor. Önemli maç tarihleri, salon bilgileri, ana gişe detayları ve ikincil bilet seçenekleri için okumaya devam edin.

76ers - Knicks maçı ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler 20 Ekim 2026, 19.00 EST Philadelphia 76ers - New York Knicks Madison Square Garden, New York, NY Biletler

76ers - Knicks biletleri nereden alınır?

Madison Square Garden'daki iç saha maçları için resmî tek maçlık biletler, Ticketmaster aracılığıyla New York Knicks'in resmî internet sitesindeki birincil bilet platformu üzerinden doğrudan dağıtılır.

Resmî genel kontenjanların tükenmesi halinde StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunar.

76ers - Knicks biletleri ne kadar?

Resmî takım bilet ofisi üzerinden doğrudan satılan birincil tek maçlık biletler, müsaitliğe ve koltuk kategorisine bağlı olarak genellikle üst seviye koltuklar için yaklaşık 100 ila 150 dolar arasında başlar.

Resmî genel kontenjanların tükenmesi halinde StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunar. İkincil pazarda giriş seviyesi biletler, üst seviye oturma alanları için 120 ila 130 dolar gibi düşük fiyatlardan başlar.

76ers - Knicks hakkında bilmeniz gereken her şey

Madison Square Garden'da bir basketbol maçına gitmeden önce, sorunsuz bir maç günü deneyimi için salonun temel kurallarını göz önünde bulundurmak gerekir: