Philadelphia 76ers, yüksek tempolu bir Atlantic Division mücadelesinde Madison Square Garden'da New York Knicks'e konuk oluyor. Philadelphia, üst düzey yıldız gücünün öne çıktığı etkileyici bir kadroyla gelirken, New York ise sahasını savunmaya hevesli, sert ve mücadeleci bir rotasyonla sahaya çıkıyor.

Atlantic Division'daki bu iki rakibin karşılaşmaları büyük önem taşır ve sert fiziksel mücadelelere sahne olur. Normal sezonun erken bölümünde, bu rekabete dünyanın en ünlü salonunda canlı olarak tanıklık etme talebi son derece yüksek.

GOAL, bugün yerinizi almanız için gereken tüm temel ayrıntıları sunuyor. Önemli maç tarihleri, salon bilgileri, birincil gişe detayları ve ikincil bilet seçenekleri için okumaya devam edin.

76ers - Knicks maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Karşılaşma Yer Bilet 20 Ekim 2026, 19.00 EST Philadelphia 76ers - New York Knicks Madison Square Garden, New York, NY Biletler

76ers - Knicks biletleri nereden alınır?

Madison Square Garden'daki iç saha maçlarının resmi tek maçlık biletleri, Ticketmaster aracılığıyla New York Knicks'in resmi internet sitesindeki birincil bilet platformu üzerinden doğrudan dağıtılıyor.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltukları bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor.

76ers - Knicks biletleri ne kadar?

Resmi takım bilet ofisi üzerinden doğrudan satılan birincil tek maçlık biletler, müsaitlik durumuna ve koltuk kategorisine bağlı olarak üst kat koltuklar için genellikle yaklaşık 100 ila 150 $'dan başlıyor.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltukları bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor. İkincil pazarda giriş seviyesi biletler, üst kat oturma düzeninde 120 ila 130 $ gibi düşük fiyatlardan başlayabiliyor.

76ers - Knicks hakkında bilmeniz gereken her şey

Madison Square Garden'da bir basketbol maçına gitmeden önce, sorunsuz bir maç günü deneyimi için salonun temel kurallarını akılda tutmak gerekiyor: