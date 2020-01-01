Phil Neville: Manchester United şampiyonlukta yeniden söz sahibi olacak

Manchester United'ın eski oyuncusu, İngiliz ekibin transfer dönemini iyi geçirdiği takdirde yeniden üst düzey bir takım haline gelebileceğini söyledi.

1994 - 2005 yılları arasında forması giyen Phil Neville, eski kulübünün şampiyonluk adayı olmaktan bir transfer uzaklıkta olduğunu düşünüyor.

Premier Lig döneminin açık ara en başarılı takımı olan Kırmızı Şeytanlar, son 7 sezonda mutlu sona ulaşamadı.

United'ın en önemli rakipleri , ve ise bu dönemde ciddi aşamalar kaydetti.

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Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, Daniel James, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka ve Bruno Fernandes transferleriyle yenilenen kadrosuyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verirken, Federasyon Kupası ve UEFA 'nde de yoluna devam ediyor.

Premier League Daily'ye konuşan Neville "Bir transfere daha ihtiyaç var. Liverpool'u düşünün Virgil Van Dijk ve Alisson transferleriyle seviye atladılar. Pogba'nın takım kalması halinde 1, diğer ihtimalde de 2 transferle Manchester United yeniden yükselişe geçecektir." ifadelerini kullandı.

Solskjaer'in hücum planı hakkında da yorum yapan Neville "Bana kalırsa Rashford'ı kesinlikle 9 numara olarak kullanmak istiyor. Ancak Rashford, Martial ve Greenwood'un en ilerideki adam olmak yerine daha geniş alanda oynamayı sevdiğini düşünüyorum. Bu yüzden transfer döneminde kadrolarına bir santrfor katarlarsa hiç şaşırmam. Pogba ve Fernandes'in yaratıcılıkları sayesinde forvet oyuncuları gayet iyi paslar alacaktır." şeklinde konuştu.