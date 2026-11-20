Phil Foden'ın Manchester City'deki geleceği soru işaretleri yaratırken Richard Dunne, GOAL'e yaptığı açıklamada, Etihad Stadyumu'nda yetişen oyuncunun kendisini herkesin tanıdığı bir isim hâline getiren kulübün ‘kahramanı’ olmak istediğini ve transferi düşünmediğini söyledi. Foden istemeyerek de olsa ayrılırsa Premier League'e veda etmesi bekleniyor.

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Foden şimdilik tek kulüpte oynayan bir futbolcu

Ocak 2027'deki bir sonraki transfer dönemi yaklaşırken Foden'ın kulüp değiştirmeyi düşündüğüne dair bir işaret yok . Foden, yaz aylarında kendisini 2030'a kadar kulüpte tutacak yeni bir sözleşme imzaladı . Sözleşmede 12 aylık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Mevcut durumda İngiltere millî oyuncusu, kariyerini tek kulüpte geçirme yolunda ilerliyor. A takımdaki ilk maçına Kasım 2017'de, 17 yaşındayken çıktı. O tarihten bu yana 370'ten fazla maça çıkarken altı Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Ancak son dönemde istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı. Bu nedenle City'de zaman zaman yedek kulübesinde kaldı ve 2026'da Dünya Kupası kadrosuna alınmamanın hayal kırıklığını yaşadı. Başka bir takıma gitmek, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun kaybettiği formunu yeniden bulmasına yardımcı olur mu?

Orta saha oyuncusu transferden fayda görür mü?

Bu soru, IrishBetting.ie ile iş birliği kapsamında konuşan eski City kaptanı Dunne'a yöneltildi. Dunne, GOAL'e şunları söyledi: “Phil Foden'ı çok seviyorum. Yıllardır onu izlemekten büyük keyif aldım, bu yüzden ‘evet, doğru zaman’ demeye hiç istekli değilim.

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“Bazen işler o kadar kolay olmuyor. Mesele sadece başka bir yere gitmek değil. Ayrılsa bile hiçbir şey değişmez çünkü performansını ortaya koyacak olan kendisi. Bu, yeni bir kulübe ya da yeni bir şeye bağlı değil.

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“Hâlâ Man City'de yeniden en iyi seviyesine ulaşabileceğini düşünüyorum. Bence bunun için koşulların değişmesi gerekiyor. Muhtemelen kendisinden daha fazlasını talep etmeli. Teknik direktörün onu oynatıp oynatmayacağı konusunda bir seçim ikilemi yaşamamasını sağlamalı.

“Teknik direktörün onu seçmesini sağlamalı. Her gün antrenmanın en iyisi olduğundan emin olmalı. Bu sezon zaman zaman en iyi performanslarını tekrarladı ama bunu istikrarlı biçimde yapamadı. Odaklanması gereken şey bu.

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“Phil'i tanımıyorum ama Man City'den ayrılacak olsa bunu mutlu bir şekilde yapacağını sanmıyorum. Bence Man City'deki dönemini, ister kariyerinin sonunda olsun, bir kahraman olarak, olumlu iz bırakmış bir oyuncu olarak tamamlamak ister. Taraftarların dönüp baktığında ‘Sadece bir iki iyi sezon geçirmedi, anılar ve kaliteyle dolu bir kariyeri vardı’ diyeceği biri olmak ister.

“Bunu hâlâ başarabileceğini düşünüyorum. Önemli olan, başka bir yere gidip kulübe duyduğu sevginin olmadığı bir ortamda bunu bulmayı ummak yerine, Man City'de yeniden o seviyeye ulaşmaya çalışması. Başka bir yerde muhtemelen kendisinden kişisel olarak aynı şeyleri talep etmeyecektir. Bence her şey ona ve Man City'de yeniden en iyi yaptığı şeyi yapmasına bağlı.”

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Foden yurt dışına gitmek ister mi?

Foden'ın City ile yollarını ayırması hâlinde, İngiltere'de başka bir takımda oynamasını hayal etmek zor olduğu için yurt dışına gidip gitmeyeceği de sorulan Dunne, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öyle olacağını tahmin ediyorum. City'nin onu Premier League'deki başka bir takıma satmak istemeyeceğini söyleyebilirim.

“Bence Phil de başka bir takımın formasını giyip Etihad'a rakip olarak dönmek istemez. Bu yüzden yurt dışına gitmesi gerekir ve bu, büyük bir transfer olmalı. Çünkü yeteneği, kapasitesi ve dünyanın en iyilerinden biri olma potansiyeli çok yüksek.

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“Şahsen benim, taraftarların, kulübün ve Phil'in açısından, Man City'de yeniden en iyi seviyesine ulaşabilirse bunun birinci öncelik olması gerektiğini düşünüyorum.”

Man City, oyun kurucusundan daha fazlasını bekliyor

Foden bu sezon AEK Atina maçında Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yaptı ancak Premier League'de yalnızca bir gol attı . Eylülde City'nin ezeli rakibi Manchester United ile oynadığı derbide kırmızı kart gördü.

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Kasım ayındaki UEFA Uluslar Ligi maçları için Thomas Tuchel tarafından millî takıma yeniden çağrılmadı. Bir zamanlar en büyük gelecek vadeden oyuncu olarak gösterilen Foden'ın kısa ve uzun vadeli geleceği konusunda önemli kararlar alınması gerekiyor.