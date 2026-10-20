Phil Foden açıldı: 10 aylık gol hasretinin ardından Manchester City formasıyla hat-trick yaptı

Manchester City, salı akşamı AEK Atina karşısında farklı bir galibiyet aldı. İngiltere'nin lideri, Yunan rakibini 5-1 mağlup etti. Hat-trick yapan Phil Foden maçın yıldızı oldu.

Enzo Maresca, kendi sahasındaki Şampiyonlar Ligi maçı için ilk 11'inde büyük değişiklikler yaptı. Geçen hafta sonu kazanılan Ipswich Town maçında sahaya çıkan oyunculardan yalnızca üçü bu akşam da forma giydi. Ev sahibi ekipte Erling Haaland yoktu.

Yarım saati biraz aşkın bir süre geride kaldığında Maresca, yaptığı rotasyonun kendisine pahalıya mal olmayacağını anlamıştı. Manchester City o sırada 2-0 öndeydi. İlk gol, direkten dönen bir serbest vuruşun ardından geldi. Dönen topa herkesten önce yetişen Elliott Anderson, topu ağlara gönderdi: 1-0.

Foden'ın golüyle Manchester City iyice rahatladı. Akıcı bir atağın sonunda topla buluşan İngiliz oyuncu, hızlı bir ayak hareketiyle skoru 2-0'a getirdi. Geçen hafta sonuna kadar on aydır gol atamayan Foden için güzel bir andı.

İkinci yarıda AEK, çok hızlı bir kontraatakla Stavros Pilios'un ayağından farkı bire indirince maça kısa süreliğine heyecan geldi: 2-1. Deplasman tribünündeki coşku uzun sürmedi.

Rayan Cherki, harika bir golle takımına yeniden rahat bir üstünlük sağladı. Fransız oyuncu, şut çalımıyla rakibini tamamen yanıltıp sol ayağıyla rahatça fileleri buldu: 3-1.

Maçın son yarım saatine, bu bölümde hat-trick'ini tamamlayan Foden damga vurdu. Cherki, harika bir ara pasıyla Rico Lewis'i kaçırdı. Kanat beki, Foden'ın nerede olduğunu önceden görmüştü.

Lewis topu tek dokunuşla Foden'ın önüne bıraktı. Foden da soğukkanlı ve kusursuz bir vuruşla ağları buldu. Top daha fazla doksana gidemezdi: 4-1. On dakika sonra Ryan McAidoo'nun ortasını da ağlara gönderen Foden, skoru belirledi: 5-1.