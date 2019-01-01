PFDK'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a tribün cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 5 Süper Lig takımına çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PDFK, 'a 24 ve 'a 45 ve Aytemiz 'a 36 bin lira para cezası verdi. Galatasaray ve Trabzonspor, ayrıca tribün kapatma cezası aldı.

Kurul, Medipol ve Beşiktaş'a da tribün kapatma cezası verilmesini kararlaştırdı.

PFDK, Teknik Direktörü Kemal Özdeş'e ise 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Şube Sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy da 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para ile cezalandırıldı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden 'a 20 bin ve Keçiörengücü'ne 18 bin lira para cezası verildi.

Bolusporlu oyuncu Umut Gündoğan'ın 2, Hataysporlu oyuncu Kubilay Sönmez'in ise 6 bin 500 lira para cezası alması kararlaştırıldı.