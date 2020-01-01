PFDK'dan Galatasaray, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne para cezası

PFDK'den disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray'a 150 bin, Trabzonspor'a 24 bin ve Gençlerbirliği'ne 12 bin lira para cezası verdi.

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, , ve 'ne para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray'ı 150 bin, Trabzonspor'u 24 bin ve Gençlerbirliği'ni ise 12 bin lira para cezasına çarptırdığı belirtildi.

Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

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BtcTurk ve Demir Grup Sivassporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği aktarıldı.

Adana derbisinden seyircisiz oynama cezaları çıktı

TFF 1. Lig'in 21. haftasında ile arasında oynanan maçta yaşanan ihlaller nedeniyle 2 kulübe de birer maç seyircisiz oynama cezası verildi.

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Adana Demirspor 10 bin, Adanaspor da 5 bin lira para cezasına çarptırıldı. Adana Demirsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği belirtildi. Adanasporlu bazı taraftarların ise elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki deplasman maçı için bloke edildiği aktarıldı.

TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Hasan Hatipoğlu'na müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi. Ayrıca teknik direktör Erkan Sözeri'ye de 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün yöneticisi Suat Aydın'ın da 120 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 39 bin 250 ve 'a 5 bin 250 lira para cezası verildiği kaydedildi.