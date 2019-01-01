PFDK'dan Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi hakkında verdiği kararı açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilen isimlerden, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları ile Teknik Direktörü Fatih Terim'e ceza verilmedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM hakkında, 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

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Karar verilmiştir"

Disiplin kurulunun çeşitli ihlallerden dolayı 'ye 250 bin, Beşiktaş'a 94 bin, ve Demir Grup 'a 24'er bin lira ceza uyguladığı aktarıldı.

Kurulun ayrıca, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a misafir takım olduğu, Fenerbahçe'nin ise ev sahibi olduğu 1 müsabakada bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmettiği paylaşıldı.