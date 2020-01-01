PFDK, Yeni Malatyaspor'dan Teenage Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi
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Vedat Yangın
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatyaspor'un Denizlispor ile oynadığı maçta rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Teenage Hadebe, 3 maç men cezası aldı.
PFDK, Antalyaspor'un 150, Hes Kablo Kayserispor'un 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a 55, Altay'a 12, Eskişehirspor'a 18 bin lira para cezası verildi.
Bursasporlu futbolcu Abdullahi Shehu 2 maç men, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mesut Mestan ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.