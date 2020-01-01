PFDK, Yeni Malatyaspor'dan Teenage Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor oyuncusu Teenage Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 'un ile oynadığı maçta rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Teenage Hadebe, 3 maç men cezası aldı.

PFDK, 'un 150, Hes Kablo 'un 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'a 55, 'a 12, 'a 18 bin lira para cezası verildi.

Bursasporlu futbolcu Abdullahi Shehu 2 maç men, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mesut Mestan ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.