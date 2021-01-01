PFDK, Mauricio Lemos'u iki maçlığına sahalardan men etti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunmacısı Mauricio Lemos'a iki maç men cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Lemos'un iki resmî müsabakadan men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Lemos, Süper Lig'de Göztepe'ye karşı oynanacak mücadelede yer alamayacak.

Öte yandan Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Ekinci'ye, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçında hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle üç ay hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.

Ekinci'ye ayrıca akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı 24 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.