PFDK, Galatasaray'ın itirazını reddetti, Mostafa Mohamed'e bir maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'in cezasını açıkladı

Galatasaray'ın devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübü'nden transfer ettiği Mostafa Mohamed'in cezası belli oldu.

Mostafa Mohamed neden kırmızı kart gördü?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Zorlu mücadelenin 57. dakikasında hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Golcü oyuncunun kolu, ev sahibi ekipten İbrahim Akdağ'a gelmiş. Mücadelede penaltıdan bir de gol atan İbrahim Akdağ yerde kalmıştı.

Galatasaray'ın itirazı

Karşılaşma sonrası hakem Halil Umut Meler ile VAR Cüneyt Çakır'a sert tepki gösteren Galatasaray, Mostafa Mohamed'e gösterilen kırmızı kartı da ağır şekilde eleştirmişti.

Sarı - kırmızılılar Mostafa Mohamed'e gösterilen kart ile ilgili olarak MHK'ye başvuruda bulunmuş. Yapılan başvuruda gösterilen kırmızı kartın hatalı olduğu ve iptal edilmesi talep edilmişti.

Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim ne dedi?

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü maçının ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

"İsyan ediyoruz. Mostafa'yı böyle mi durdurmayı planlıyorsunuz? Mostafa'nın hareketi kırmızı kartsa, Trabzon'daki de penaltıdır. Sadece adalet istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de hedefinde hakemler Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır vardı.

"Rakip resmen kafasıyla Mostafa'nın dirseğine gidiyor. Geçen haftalardan beri tuzak diyorum. Bu hafta tuzağa düştük"

PFDK'nın kararı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Mostafa Mohamed'in cezasını açıkladı. Bir maç ceza alan Mostafa Mohamed, Sivasspor ile oynanacak mücadelede sahada yer alamayacak.