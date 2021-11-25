PFDK, Fatih Terim'e altı maç ceza verdi: Terim hangi maçlarda takımın başında olamayacak?
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, öne geçtiği maçta sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.
Karşılaşmanın son anlarında Fatih Terim, yaşanan gerginliklerden ve itirazlarından ötürü kırmızı kart görmüştü.
PFDK'tan Terim'e altı maç ceza
Derbide yaşananların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fatih Terim'in altı maç ceza verildiğini duyurdu.
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TFF, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Bu beş maçlık cezaya ek olarak, Terim ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü için toplamda altı maç takımının başında olmayacak.
Terim, hangi maçlarda kulübede yer alamayacak?
Açıklanan bu kararın ardından Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Süper Lig'de oynayacağı şu maçlarda yedek kulübesindeki yerini alamayacak:
Maç
Tarih
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
28.11.2021
Galatasaray-Altay
04.12.2021
Sivasspor-Galatasaray
13.12.2021
Galatasaray-Başakşehir
19.12.2021
Adana Demirspor-Galatasaray
22.12.2021
Galatasaray-Antalyaspor
26.12.2021