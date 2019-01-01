PFDK'dan 3 maç ceza alan Fatih Terim hangi maçlarda Galatasaray'ın başında olamayacak?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PFDK'dan 3 maç ceza aldı. 1 maç cezasını çeken Terim'in cezası önümüzdeki sezona da sarkıyor.

'ın 2018-2019 sezonunu şampiyonluğunu ilan ettiği maçta Fatih Terim oyundan atılmış ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yaptığı açıklamada Fatih Terim'e resmi müsabakalardan 3 maç ceza verildiğini açıklamıştı.

Fatih Terim hangi maçlarda Galatasaray'ın başında olamayacak?

3 maç ceza alan Fatih Terim sezonun son maçı olan deplasmanında zaten takımının başında sahaya çıkmamıştı. Deneyimli teknik adam 1 maç cezasını bu sezon çekerken kalan 2 maç da önümüzdeki sezona sarkacak.

Galatasaray'ın bir sonraki maçı Süper Final'de karşılaşacağı Akhisarspor. Terim bu maçta da takımının başında yer alamayacak.

Terim cezasının son cezasını ise Süper Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun ilk maçında çekecek.