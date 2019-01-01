Petr Cech: Sezon sonunda futbolu bırakıyorum

Arsenal'ın 36 yaşındaki file bekçisi Petr Cech, sezon sonunda yeşil sahalara veda edeceğini açıkladı.

Gelmiş geçmiş en iyi kalecilerden biri olarak gösterilen Petr Cech, kariyerini noktalamaya hazırlanıyor.

Çek kaleci, sezon sonunda aktif futbol hayatına son vereceğini açıkladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Cech, profesyonel futbolculuğa tam 20 yıl önce başladığını söyledi. Tecrübeli kaleci, "15 yıldır Premier Lig'de oynadığım ve mümkün olan her kupayı kazandığım düşünülürse, hedeflediğim her şeyi başardığımı hissediyorum," ifadelerini kullandı.