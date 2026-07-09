Vladimir Petković’in sözleşmesinin 2028’e kadar uzatılması, Cezayir Futbol Federasyonu için bir mali kabusa dönüştü. İsviçreli teknik direktör, ayrılmayı kabul etmesi karşılığında devasa bir meblağ talep etti ve “sözleşmesel hakkı” olarak gördüğü tutarı alamazsa FIFA’ya başvurmakla tehdit etti.

2026 Dünya Kupası’nın başlamasına birkaç gün kala, Cezayir Futbol Federasyonu, Petković’in sözleşmesini 2028’e kadar uzattığını duyurarak herkesi şaşırttı; bu adım o zamanlar “istikrar mesajı” olarak nitelendirilmişti. Ancak sadece bir ay sonra, tüm hesaplar suya düştü.

"Çöl Savaşçıları", İsviçre'ye 0-2 yenilerek son 32 turunda elendi. Bu maç, savunmanın kırılganlığını ortaya çıkardı ve Luka Zidane ile kalecilere yapılan yatırımın başarısız olduğunu teyit etti. Böylece milli takım, Petković'in 2024'te göreve gelmesinden bu yana kayda değer bir iz bırakamadan ülkesine döndü.

Bu sönük elenme, federasyonu zor bir karar almaya itti: 62 yaşındaki teknik direktörü görevden almak. Ancak basit bir idari karar gibi görünen bu durum, maliyetli bir hukuki mücadeleye dönüştü.

"Foot Mercato" sitesine göre, Petković, sadece bir ay önce yeniden müzakere edilen sözleşmesinin feshedilmesinin Cezayir Futbol Federasyonu'na yaklaşık 5 milyon avroya mal olacağını savunuyor ve bu tutarın tamamını almakta ısrar ediyor; herhangi bir taviz verme niyetinde değil.

Buna karşılık Federasyon, sözleşmede sadece iki aylık maaş, yani 320 bin avro karşılığında dostane feshine izin veren bir madde bulunduğunu vurguluyor. İki rakam arasındaki büyük fark krizi alevlendirdi, özellikle de Petković’in anlaşmazlığı kendi lehine çözmek için FIFA’ya başvuracağını ima etmesiyle.

Bu mali çatışma sadece Federasyon’un kasasını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda milli takımın geleceğini de tehlikeye atıyor; zira bu karmaşık ayrılık, hızlı bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyulan hassas bir dönemde yeni bir teknik direktörün atanmasını geciktirecek. Oysa istikrarı güvence altına alması amaçlanan sözleşme uzatma kararı, bugün Cezayir futbolunun yıllarca bedelini ödeyebileceği ağır bir yük haline geldi.