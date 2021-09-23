Peter Schmeichel'dan Alex Ferguson itirafı: Gizlice beni dinledi!

Danimarka futbolunun ve Manchester United'ın efsane kalecisi, önümüzdeki günlerde satışa çıkacak kitabı öncesinde konuştu.

Manchester United'ın efsane kalecisi Peter Schmeichel, kısa bir süre sonra yayımlanacak otobiyografisinde Sir Alex Ferguson ile yaşadığı tartışmaya da yer verdi. Manchester United'ın 1994'te Liverpool ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Ferguson ile tartıştığını belirten Danimarkalı futbol adamı, bu tartışmanın kariyerinin en unutulmaz anlarından biri olduğunu söyledi.

Schmeichel ne söyledi?

Manchester United'ın 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadığı ve Premier Lig tarihinin en unutulmaz 90 dakikalarından biri olarak gösterilen karşılaşmanın ardından yaşananları anlatan Schmeichel, efsane çalıştırıcıyla yaşadıklarını paylaştı.

"Ferguson maçın ardından ilk olarak beni eleştirdi ve aut atışlarımın sürekli Liverpool oyuncularına gittiğini söyledi. Bu bir haksızlıktı. Liverpool'u Alex Ferguson'dan daha fazla sevmeyen biri olduğunu hiç sanmıyorum.

"Bu tartışmanın ardından benden kendime yeni bir kulüp bulmamı istedi. Ertesi gün daha sakindim ve hatamı kabul ettim. Özrümü kabul etti ancak bu durumun takımdan ayrılmam gerektiği gerçeğini değiştirmediğini söyledi.

"O an gurur duyacağım bir davranışta bulundum ve antrenmana çıkmadan önce herkesin önünde takım arkadaşlarıma ne kadar üzgün olduğumu söyledim. Ferguson benden habersiz bir şekilde kapının arkasından beni dinliyormuş. Sonrasında takımda kalmama izin verdi."

Oğlu da şampiyon

1991-1999 yılları arasında Manchester United forması giyen Schmeichel, İngiliz ekibiyle beş Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı. Efsane kalecinin oğlu Kasper de Leicester City'nin unutulmaz Premier Lig şampiyonluğunda Leicester City'nin kalesini korumuştu.

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