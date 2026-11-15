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Eindhovens Dagblad’dan Rik Elfrink’in haberine göre PSV, Dennis Man’ı bu kış satmayı planlıyor. Rumen hücum oyuncusunun Kevin De Bruyne’ye yer açması isteniyor.

Man, 2025 yazında Parma’dan dokuz milyon euro karşılığında transfer edildi. İlk sezonunda Peter Bosz ona önemli bir rol verdi ancak mevcut sezonda PSV formasıyla neredeyse hiç sahaya çıkmıyor.

Bu sezon yalnızca iki kez ilk 11’de başladı: AZ’ye 0-4 kaybedilen Johan Cruyff Kupası maçı ve ADO Den Haag deplasmanında 1-2 kaybedilen karşılaşma.

Man, yedekten de nadiren oyuna giriyor. Şampiyonlar Ligi’nde yalnızca bir kez kısa süreliğine oyuna dahil oldu; Eredivisie’de ise sadece beş kez sahaya çıktı. Elfrink’e göre antrenmanlarda da pek etkileyici bir performans sergilemiyor.

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NEC’den transfer edilen Sami Ouaissa hazır hâle geldiğinde Man, kadro sıralamasında bir basamak daha gerileyecek. Bu nedenle PSV, De Bruyne’ye yer açmak için onu bu kış satmak istiyor.

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PSV, sağ kanat oyuncusunun satışından yine de kâr etmeyi umuyor. Elfrink’e göre İtalya veya İspanya’ya transfer, Man için mantıklı bir sonraki adım.

İyi bir teklif gelmezse PSV onu kışın kiralamayı da değerlendirebilir ancak önceliği satış.

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Nitekim İtalyan basını cumartesi akşamı Napoli’nin Belçikalı yıldız için beş ila on milyon euro arasında bir bedel istediğini duyurdu.

De Bruyne transferinin gerçekleşme ihtimali var. Mounir Boualin’e göre eski Manchester City oyuncusu, Eindhoven’a transfer olmaya kararlı.