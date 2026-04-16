Peter Bosz, Wesley Sneijder'e ince bir iğneleme yaptı: "Bu yüzden futbol dünyasında iş bulamıyor"

Peter Bosz, Rood Wit Podcast'te Wesley Sneijder'e sert çıkıştı. PSV'nin teknik direktörü, geçen sezon Rondo'da yayınlanan bir bölümü gündeme getirdi; bu bölümde rekor sayıda milli forma giymiş olan Sneijder, PSV kulüp yönetiminin Bosz'u kovması gerektiğini söylemişti.

Bosz, iki hafta önce PSV ile üst üste üçüncü kez Hollanda şampiyonu oldu. İlk şampiyonlukta olduğu gibi, bu da sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Ancak ikinci şampiyonluk, çok daha zorlu bir mücadele sonunda elde edildi. PSV, kış arasına büyük bir farkla girmiş, ancak daha sonra bu avantajı Francesco Farioli'nin Ajax'ına tamamen kaptırmıştı.

Rondo'da Sneijder, Eindhoven kulübünün yönetiminin müdahale etmesi gerektiğini söyledi. "PSV bir şeyler yapmalı. Sadece yedi maç kaldı," dedi eski orta saha oyuncusu o zaman.

Sonunda PSV, Amsterdam ekibini yine de yakaladı ve şampiyonluk kupasını kazandı. Bosz'a göre, yönetimin sakin tavrı, PSV'yi seçmesinin nedeni.

"O zaman yaptığım görüşmelerde, benim oyun tarzımla iyi ve kötü dönemler olacağını belirtmiştim. İşlerin pek yolunda gitmeyeceği anlar da olacaktır."

“PSV o zaman benim oyun tarzım için beni istediklerini ve işler kötü gittiğinde de beni destekleyeceklerini söyledi. Futbol dünyası bazen oldukça naif olabilir. Ama belki de Sneijder'in futbol dünyasında yer almamasının nedeni de budur,” diye sözlerini tamamladı.