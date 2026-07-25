Peter Bosz’a göre PSV’nin üst üste dördüncü kez Hollanda şampiyonu olması hiç de kesin değil. Deneyimli teknik adam, Voetbal International ile yaptığı açıklamada bunu dile getirdi.

PSV geçen yıl lig şampiyonluğunu adeta tereyağından kıl çeker gibi kazandı. İkinci sıradaki Feyenoord’un tam 19 puan önünde yer alan Eindhoven ekibi, Ajax’a ise 28 puan fark attı. Önceki iki sezonda da şampiyonluk kupası Eindhoven’a gitmişti.

Bosz, gelecek sezonun çok daha çekişmeli geçmesini bekliyor. “Şampiyon olamayacağınız ilk an sadece daha da yaklaşıyor, elbette durum böyle” sözleriyle başladı.

Bosz’a göre Ajax’taki gelişmeler de bunda kesinlikle etkili olacak. PSV Teknik Direktörü, sportif direktör Jordi Cruijff’ın nasıl bir rota çizdiğini net şekilde görüyor.

Ajax geçmişte daha sık kendi altyapısından oyunculara yönelirken, Bosz’a göre artık odak doğrudan katkı vermesi gereken tecrübeli futbolcularda. Bu nedenle Amsterdam ekibinin gelecek sezon çok daha büyük bir rakip olacağını düşünüyor.

Bosz, “Ajax’ta neler olduğu açık, gelecek yıl şampiyon olmak için her şeyi yapıyorlar. Şu anda genç oyunculara yönelmiyorlar, neyin nasıl yapıldığını bilen futbolcuları tercih ediyorlar. Bunların hepsi iyi oyuncular, hepsi kendini zaten kanıtladı” dedi.

“Dolayısıyla evet, bu Ajax bize 28 puan fark attığımız Ajax’tan çok daha fazla zorluk çıkaracak. Feyenoord da ikinci olmuş ve buna rağmen Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi başarmış teknik direktörü gönderdi. Yine gerçekten işi kendimiz halletmek zorundayız” diyerek sözlerini tamamladı.