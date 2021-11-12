Peter Bosz: Sampaoli’nin futbolunu seviyorum, Mourinho’nunkinden nefret ediyorum

Fransız kulübünün başına bu yaz geçen Peter Bosz, So Foot dergisinin Kasım sayısına bir röportaj verdi.

Lyon’a gelmeden önce üç yıl Bayer Leverkusen’i çalıştıran Bosz, futbol felsefesinden ve kulübün sportif direktörü Juninho’yla arasındaki ilişkiden bahsetti.

Ligue 1 hangi seviyede?

57 yaşındaki çalıştırıcı, Fransa’da beklentilerinin dışında bir tabloyla karşılaştığını söylüyor.

“İmzayı attığımda birçok insan bana zor bir lige geldiğimi, çünkü iki, üç takım dışında kalan herkesin savunma futbolu oynadığını söylemişti. Açıkçası, şu ana kadar öyle olmadı. Rakiplerimiz iyi savunma yapıyor, ama hücuma çıkma ve önde pres yapma konularında da iyiler. Daha önce de böyle miydi, yoksa bu sezona özgü bir yenilik mi, bilmiyorum, ama bunu beklemiyordum.”

Bosz futbola bakışı üzerinde en büyük etkiye sahip olan ismin, Barcelona ve Hollanda efsanesi Johan Cruyff olduğunu belirtiyor.

“Vizyonumun önemli bölümünüJohan Cruyff’a borçluyum. Ama Johan Cruyff’u birebir kopyalamaya başlarsam, oyuncularım bunu hisseder ve kendim olmadığımı farkeder.”

“Bu Mourinho’nun tuhaflıklarını taklit etmemden farksız, sahte bir davranış. Mourinho’nun doğası böyle. Taktiksel açıdan Cruyff’tan olduğu kadar başka teknik direktörlerden de ilham alıyorum.”

“Örneğin, Sampaoli’ye bayılıyorum, özel şeyler ortaya çıkarıyor. Şili’yi çalıştırdığı dönemde, herkes iki metre boyunca bir çift stopere ihtiyacınız olduğunu düşünürken, o iki kısa stoperle oynuyordu.”

Mourinho’nun tarzını sevmiyor

“Mourinho’nun futbolundan nefret ediyorum, ama onun tarzı bu ve işe yarıyor. Fikirleriyle birçok kupa kazandı.”

“Bielsa, Cruyff futbolunun çok uç bir örneğini sergiliyor. Ben daha gerçekçi olmaya çalışıyorum. Herkesi ileri gönderip kamikaze yapmayı tercih etmiyorum.”

“Didier Deschamps’ın Fransa’ya oynattığı futbol yerine İspanya’nın futbolunu tercih ederim. Ama Uluslar Ligi’ni Fransa kazandı. Son dünya şampiyonu unvanına sahipler. Söylenebilecek bir şey yok.”

Juninho’yla olan ilişkisi

“Tanışalı sadece dört ay oldu, ama her şey iyi gidiyor. Her gün konuşuyoruz. Eskiden harika bir oyuncu olduğunu hemen hissettiriyor. Futbolu ve takımın ihtiyaçlarını çok iyi biliyor.”

“Emerson, Shaqiri ve Boateng geldi, nokta atışı transferler yaptık. Hem bizim, hem de rakiplerimizin gücünü iyi biliyor. Size daha fazla detay veremem, ama buraya geldiğimde bana kapsamlı bir kadro değerlendirmesi sundu. Ona güveniyordum, ama kendi gözlerimle görmek istedim. Söylediği her şey doğru çıktı.”