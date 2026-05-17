Peter Bosz, Ronald Koeman ile yaşadığı tartışmanın ardından Joey Veerman'ın karakteri hakkında son derece net bir açıklama yaptı

Peter Bosz, Pazar günü Joey Veerman ile Hollanda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman arasındaki tartışmaya ilişkin bir açıklama yaptı. PSV teknik direktörü, ESPN’e verdiği demeçte orta saha oyuncusunun karakteriyle “hiçbir sorunu olmadığını” belirtti.

Geçen hafta, Veerman'ın 2026 Dünya Kupası için Hollanda milli takımının "55 kişilik ön kadrosuna" bile giremediği ortaya çıktı. Bu durum, PSV oyuncusunda hayal kırıklığına yol açtı ve kendisi ESPN'de milli takım teknik direktörüne acımasızca saldırdı.

Veerman, özellikle Koeman'ın basın toplantılarının kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Ayrıca, milli takım teknik direktörünün gözünde karakterinin neden iyi olmadığını da hiç anlamadığını söyledi. Bu konuda teknik direktör Bosz, ona hak veriyor.

"Onunla çok iyi anlaşıyorum," diyen Bosz, Veerman'ın karakteriyle hiçbir sorunu olmadığını hemen belirtiyor. "Eğer hoşuma gitmeyen şeyler yaparsa, bunu ona söylerim."

Bosz'a göre Veerman her şeyi çok iyi anlıyor. “Bu konuda da çok gerçekçi, kendine karşı çok eleştirel. Yani Joey'nin karakteriyle ilgili hiçbir sorunum yok.”

Ardından Bosz’a Koeman’ın sözleri hakkındaki görüşü soruluyor, ancak o bu konuya pek girmek istemiyor. “Koeman’ın ne dediğini bilmiyorum. Gerçekten, bilmiyorum. Ne dediğini bilmediğim bir şeye yorum yapmayacağım.”

“Joey’nin hayal kırıklığını anlıyor muyum? Seçilmediğinde üzüldüğünü anlıyorum, ama bence asıl üzüldüğü şey, insanların bu hikayeleri abartması. Ancak Joey’nin ne dediğini duymadım, bu yüzden belki de onun adına haksız bir yorum yapıyorum.”