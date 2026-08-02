PSV ile AZ'nin Johan Cruijff Schaal maçındaki ilk 11'leri belli oldu. Eindhoven ekibinde en dikkat çeken detay, güçlü bir hazırlık dönemi geçiren Amir Bouhamdi'nin (18) ilk 11'de başlaması oldu. Beşli savunmayla sahaya çıkan Alkmaar ekibinde ise Kees Smit, Troy Parrott ve Calvin Stengs yedek başlıyor. Philips Stadyumu'ndaki maç TSİ 18.00'de başlayacak.

PSV'de kalede Matej Kovár yer alırken, savunma Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski ve Noah Fernández'den oluşuyor.

Orta sahada kontrolü sağlaması beklenen isim Mauro Júnior olacak. Joey Veerman ve özellikle Sven Mijnans ise daha çok hücum yönüyle ilgilenecek.

Hücum hattında Bouhamdi, ağır diz sakatlığının ardından yavaş yavaş takıma kazandırılan Ruben van Bommel'e tercih edildi. Guus Til santrforda görev yapacak, Dennis Man ise soldan başlayacak.

Dünya Kupası'nda yer alan Ricardo Pepi, Paul Wanner ve Ivan Perisic kadroda bulunuyor ancak yedek başlıyor. Sergiño Dest pazartesi günü yeniden takıma katılacak, Couhaib Driouech ise hafif bir sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.

AZ'de Smit yedek başlıyor. Kuzey Hollandalı oyuncu sakatlığının ardından dönüş sürecinde. Hücumun ucunda Mexx Meerdink, muhtemelen hâlâ bir transfer yapacak olan Parrott'a tercih edildi.

Savunmanın merkezinde Wouter Goes, Lewin Schouten ve Billy van Duijl'in kalesini gole kapatması gerekecek. Mateo Chávez ile Elijah Dijkstra ise görevdeki kanat bekleri olacak.

PSV ilk 11'i: Kovár; Sildillia, Flamingo, Yarek, Fernández; Mauro, Mijnans, Veerman; Man, Til, Bouhamdi.

AZ ilk 11'i: De Busser; Dijkstra, Schouten, Goes, Van Duijl, Chávez; Kwakman, Koopmeiners; Patati, Meerdink, Daal.