PSV'nin Fortuna Sittard ile oynayacağı maçın ilk 11'inde, Johan Cruijff Schaal'da AZ karşısında alınan ağır 0-4'lük yenilgiye kıyasla tam beş değişiklik var. Teknik direktör Peter Bosz, tatilden yeni dönen üç oyuncuya ilk 11'de şans verirken, ağır bir diz sakatlığının ardından sahalara dönen Ruben van Bommel de maça ilk düdükle birlikte başlayacak. Bosz, oyuncu değişikliği seçeneklerini göz önünde bulundurduğunda gerekli riskleri aldığını kabul ediyor.

Van Bommel'in yanı sıra, Dünya Kupası'nda yer alan Ivan Perisic, Ricardo Pepi ve Paul Wanner da ilk 11'de bulunuyor ve bu oyuncuların doksan dakikayı çıkaramayabilecekleri belirtiliyor. ESPN muhabiri Wouter Bouwman da bu nedenle Bosz'un ne ölçüde risk aldığını sorguluyor. Teknik adam, "Avantajı, artık beş oyuncu değiştirebiliyor olmanız" yanıtını verdi.

"Bu yüzden güvenli taraftayız. Bunlar elbette önceden yaptığınız değerlendirmeler. Söylediğin doğru, bu çocuklar daha sonra katıldı ve büyük ihtimalle doksan dakika oynamayacaklar ama bu biraz da maça bağlı" diyen Bosz, temkinli konuştu. "Maçın yoğunluğuna."

Bosz, Van Bommel, Pepi, Perisic ve Wanner'i en azından 'bir mesaj vermek' için sahaya sürmediğini söyledi. "Hayır, mesajı soyunma odasında ya da toplantıda veririm. Bunu bir ilk 11'le yapmak zorunda değilim. Bu maçı kazanmak için en büyük şansı bu oyuncularla yakalayacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, son üç yılda PSV'yi lig şampiyonluğuna taşıdı ve bu nedenle kadrosuna sonsuz güven duyuyor. "Bu oyuncuların neredeyse tamamıyla iki ya da üç yıldır çalışıyorum ve çok iyi bir grup. Bunu bana değil, kendilerine ve taraftarlara göstermeleri gerekiyor."

"Geçen hafta da bu şekilde çalıştık. İyiydi, keskindi. Bu henüz bir garanti değil ama göreceğiz. Uzun vadede bu iyi antrenman haftası bize yardımcı olacak. Yani bu akşamın sonucunun ötesine de bakıyorum."

"Uzun vadede sonuç almak için iyi ve yüksek yoğunlukla çalışmanız gerekir" diyen Bosz, son olarak Couhaib Driouech'e de değindi. Hücum oyuncusu kadroda yer almıyor ancak bunun, ona göre, somut transfer gelişmeleriyle hiçbir ilgisi yok. "Bugün kadroda yer alacak kadar hazır değil."

PSV ilk 11'i: Kovár; Mauro Júnior, Obispo, Flamingo, Fernández; Wanner, Til, Mijnans; Perisic, Pepi, Van Bommel.