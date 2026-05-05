Peter Bosz, PSV'deki fazla kilolarla ilgilenmiyor: "Onu çıplak kıçlı haliyle görürseniz..."

Wim Kieft, Ismael Saibari'den çok daha fazlasının çıkarılabileceğini düşünüyor. Analist, bunu Pazartesi akşamı Ziggo Sport'un Rondo programında dile getirdi. PSV'deki teknik direktörü Peter Bosz ise ardından sıkça duyulan bir efsaneyi çürütmüştür.

Kieft, Saibari'den çok etkilenmiş, ancak Bosz'a orta saha oyuncusunun yeterince çaba gösterip göstermediğini doğrudan sordu. "Her hafta o azmi gösterebilse, çok daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum."

Guus Hiddink bu sözlere katılarak, Saibari'nin bu konuda zaten gelişme kaydettiğini belirtti. "Birkaç sezon önce ben de PSV'deydim ve o zamanlar iki kilo vermesi gerektiğini söylemiştik. Biraz gevşekti."

Bu iddiaya Bosz hemen müdahale etti. “Hayır Guus, üzgünüm... İnsanlar bunu sık sık söylerdi, ama bu doğru değil. Onu çıplak kıçlı gördüğünüzde, o tam bir kas yığınıdır!”

“O zamanlar onun bitiriciliğinde tedirgin olduğunu düşünüyordum. Her şeyi güce dayalı yapıyordu, bu yüzden topları üstünden atıyordu,” diyor Bosz.

Bosz'a göre Faslı milli oyuncu artık çok daha eksiksiz bir oyuncu. “Bu konuda daha sakinleşti. Gol pozisyonuna girme hissine sahip. Teknik olarak gerçekten iyi, fiziksel olarak da öyle ve tecrübesi sayesinde her şeyi daha iyi görüyor ve anlıyor. İnanılmaz adımlar attı.”

Transfermarkt'a göre 25 yaşındaki Saibari'nin değeri şu anda 32 milyon avro. PSV, önümüzdeki yaz daha yüksek bir rakam talep edecek gibi görünüyor.