PSV’de bu hafta kadroda önemli değişiklikler yaşandı. Yalnızca kilit isim Joey Veerman Borussia Dortmund’a gitmedi, teknik direktör Peter Bosz da Filip Kostic ve Lutsharel Geertruida şeklinde iki yeni transferi karşıladı.

Bosz, cuma günü Veerman’ın ayrılığıyla ilgili basın toplantısında “Benim için açık olan şu ki Joey, PSV için çok önemliydi ve üst üste üç kez şampiyon olmamızda pay sahibi oldu” dedi. “Yıllardır ulusal zirvede, çünkü biz oradayız, performans gösterdi.”

Bosz’a göre bu konuda hiçbir şüphe yok: Veerman, Bundesliga’da başarılı olacak. “Güçlü yönlerine bakarsanız, üst düzey. Sadece zayıf yönlerine bakarsanız, o zaman başka bir hikâye çıkar. Ama o konuda gerçekten gelişti.”

“Joey savunma anlamında daha iyi bir konuma geldi, daha fazla geri koşuyor ve daha çok ikinci top topluyor. Elbette zaman zaman onun üzerinden bir şeyler akıp gidecektir ama ondan verim almak için takımınızı iyi kurgulamanız gerekir. Geçiş hücumlarının ardından koşu atan oyunculara topları kusursuz şekilde bırakıyor.”

PSV, Kodai Sano ile Veerman’ın yerini dolduracak ismi az çok kadrosuna katmıştı, ancak bu hafta talep gören Geertruida’nın gelişini de doğruladı. Savunmacı cuma günü ilk kez antrenmana çıktı ve Bosz’a göre son derece iyi bir izlenim bıraktı.

“Öngörüsü iyi olan bir oyuncu; savunmada arkasında geniş alan varken oynamaya alışık” diyen Bosz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Temelde de gerçekten çok iyi bir futbolcu, kendisiyle daha önce de konuşmuştum.”

Geertruida için PSV’ye atılan adım dikkat çekici, ancak kişisel olarak hiçbir zaman sorun yaşanmadı. Bosz, “Bunu çok isteyen iki taraf vardı ve sonunda üçüncü tarafın da (RB Leipzig, ed.) onay vermesi gerekiyordu. Bu da oldu. Bu arada Feyenoord taraftarlarının hayal kırıklığı yaşamasını anlıyorum ama fazla ileri de gidebilirsiniz. Büyük bir Feyenoord taraftarı olsanız bile yine de saygılı tepki vermeniz gerekir” diyerek sözlerini noktaladı.