Peter Bosz, Fortuna Sittard maçı öncesi ilk 11’inde köklü değişikliklere gitti. PSV teknik direktörü, ilk 11’inde tam beş değişiklik yaptı. PSV ile Fortuna Sittard, cumartesi akşamı saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Mücadele ESPN 1’den yayınlanacak.

Matej Kovár, alışıldığı üzere PSV kalesinde görev yapacak. Bosz, Johan Cruijff Schaal maçına kıyasla savunmada önemli değişiklikler yaptı.

Kiliann Sildillia ile Yarek Gasiorowski ilk 11’deki yerlerini kaybetti. Böylece Mauro Júnior sağ bek pozisyonuna geçerken, Noah Fernandez sol bekte kalıyor. Savunmanın merkezinde Ryan Flamingo ile Armando Obispo görev yapacak.

Cezalı Joey Veerman’ın yerine Paul Wanner oynayacak. Sven Mijnans ise yerini koruyor. Guus Til de forvet yerine orta sahada başlayacak. Hücum hattında Ruben van Bommel, sol kanatta geri dönüyor. Ricardo Pepi santrforda, Ivan Perisic ise sağ kanatta başlayacak. Böylece Dennis Man ile Amir Bouhamdi de yedek kulübesinde maça başlayacak.

PSV, bu sezon üst üste dördüncü kez lig şampiyonu olmayı hedefliyor. Ancak Eindhoven ekibi son haftalarda en iyi formunda değildi.

Nitekim PSV, Villarreal ile oynadığı hazırlık maçını 1-3 kaybetti. Geçen hafta da PSV, Johan Cruijff Schaal mücadelesinde sahasında AZ’ye karşı ağır bir yenilgi aldı: 0-4.

Fortuna ise bu arada üst üste dokuzuncu sezonuna yeniden en üst seviyede başlıyor. Limburg ekibi geçen sezon ligi on birinci sırada tamamladı.

PSV ilk 11’i: Kovár; Mauro Júnior, Obispo, Flamingo, Fernandez; Wanner, Til, Mijnans; Perisic, Pepi, Van Bommel.

Fortuna Sittard ilk 11’i: Branderhorst; Wylin, Pinto, Van Ottele, Hubner, Dahlhaus; Oukili, Ihattaren, Brittijn; Zeefuik, Romeny.