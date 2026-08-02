PSV, Johan Cruijff Schaal mücadelesinde AZ karşısında aldığı 0-4’lük yenilgiyle sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Eindhoven ekibi, gelecek hafta başlayacak Eredivisie öncesinde transfer piyasasında da örneğin Ajax’ın aksine şu ana kadar fazla bir hamle yapamadı. Gazeteci Ragnar Niemeijer’in bu konudaki sorusu, teknik direktör Peter Bosz tarafından alaycı bir şekilde yanıtlandı ve bu da Niemeijer’in canını sıktı.

Ajax bu transfer döneminde Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers, satın alma opsiyonlu kiralık), Marcos Leonardo (Al-Hilal), Caio Henrique (AS Monaco) ve bonservisi elinde olan tecrübeli isimler Daley Blind ile Julian Brandt’ı kadrosuna kattı. Ayrıca Marc-André ter Stegen de FC Barcelona’dan kiralanmaya çok yakın.

PSV ise AZ’den Sven Mijnans’ı transfer etti ve geçen sezon da Philips Stadion’da kiralık olarak forma giyen Matej Kovár’ı Bayer Leverkusen’den bonservisiyle kadrosuna kattı. Bunun dışında ise şimdilik sessizlik hakim. Niemeijer, “Amsterdam’da olanlardan dolayı geriliyor musun?” diye soruyor. “Bunu gerçekten merak ediyorum. Ajax’a oldukça büyük isimler geliyor.”

“Sanırım birçok kişi de şöyle düşünüyor olabilir: PSV buna nasıl tepki verecek?” diyerek NOS gazetecisi Niemeijer sorusunu tamamlıyor. Bosz ise, “Evet...” diye yanıt veriyor. “Her gece yatakta tir tir titriyorum. Uykuya dalmakta zorlanıyorum. Bunun için birkaç hap alıyorum.” Bosz’un bu yanıtı bazıları tarafından gülüşmelerle karşılanırken, Niemeijer ise daha az eğlenmiş durumda.

“Bu ucuz bir cevap!” diye tepki gösteriyor. “Bu, bunun aptalca bir soru olduğunu ima ediyor. Benim pozisyonumdan bakınca sana bunu bir kez sormak istememi anlayabiliyorsundur herhalde?” Bosz ise, “Yani cevabım hayır. Bu beni etkilemiyor” diyor. PSV zaten hazırlık döneminde de çok iyi bir görüntü vermedi. İlk ciddi sınavını Villarreal karşısında hiç varlık gösteremeden kaybetti (1-3).

PSV’nin Kodai Sano (NEC) ve Lutsharel Geertruida (RB Leipzig) ile yakından ilgilendiği biliniyor. NEC ile PSV, Sano konusunda anlaşma sağlamak için şu an itibarıyla birbirinden çok uzak durumda, ancak Geertruida’nın gelişi artık daha yakın görünüyor. Buna karşın Feyenoord, Hollanda Milli Takımı oyuncusunu yeniden De Kuip’e getirmek için her şeyi yaparak PSV’nin işini zorlaştırmak istiyor.

PSV yeni sezona gelecek cumartesi Fortuna Sittard ile sahasında oynayacağı maçla başlayacak. Son lig şampiyonu olarak Bosz’un ekibi ayrıca yeniden Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele edecek. PSV geçen sezon 28. sırada kalarak ve eleme play-off turunu kaçırarak hayal kırıklığı yaratmıştı.