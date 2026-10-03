Peter Bosz, Eindhovens Dagblad'a verdiği röportajda Alassane Pléa için üzüldüğünü söyledi. Fransız forvet, sakatlıklarla geçen tam bir yılın ardından yeniden ameliyat olmak zorunda ve en az üç ay daha sahalardan uzak kalacak.

Pléa, 2025 yazında Borussia Mönchengladbach'tan üç milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Ancak PSV formasıyla çıktığı ilk maçta işler tamamen ters gitti.

FC Twente savunmacısının müdahalesinin ardından çapraz bağları koptu ve büyük acı içinde çimlerin üzerinde kaldı. Pléa, sezonun geri kalanında hiç forma giyemedi.

34 yaşındaki hücum oyuncusu, mevcut sezonun hazırlık döneminde yeniden bir miktar süre aldı ancak ağustosta yapılan bir antrenmanda talihsizlik bir kez daha yaşandı.

Bosz o dönemde, “Yerde yatıyordu. Geride bıraktığı yıl nedeniyle bu korkunç bir görüntüydü” demişti.

“Sonradan bunun dizi değil, başka bir ağır sakatlık olduğuna seviniyorsunuz ama hepimiz yıkıldık. Antrenmana devam etmeye de hiç hevesimiz kalmamıştı.”

Ağustosta, Pléa'nın ekimde geri dönmesi bekleniyordu. Ancak geçen hafta Rik Elfrink, yeniden ameliyat olması gerektiği için ancak 2027'de oynayabileceği haberini verdi.

Peter Bosz, Eindhovens Dagblad'a yaptığı açıklamada, “Onun kaderi beni çok etkiliyor. Başına gelenler ve yeniden uzun süre kenarda kalmak zorunda olması çok üzücü” ifadelerini kullandı.