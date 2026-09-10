Peter Bosz, Omroep Brabant'taki bir ustalık sınıfında Noa Lang hakkında dikkat çekici bir anekdot paylaştı. PSV teknik direktörü, hücum oyuncusunun kendisine göre çok az kişinin bildiği bir yönünü anlattı.

“Bu gerçekten güzel, özel bir hikâye” diye söze başladı Bosz. “Çünkü insanların Noa hakkında oldukça farklı bir algısı var. Ama o ne kadar tatlı bir çocuk! Tatlı bir çocuk, gerçekten.”

Bosz daha sonra Malik Tillman'ın 2023 yazında PSV'ye gelişine değindi. “Hayatımda Malik Tillman kadar utangaç bir çocukla hiç karşılaşmadım. Onunla konuştuğunuzda yere bakıyor. O kadar utangaç.”

“İki hafta sonra onu yanıma çağırıp nasıl olduğunu ve burada mutlu olup olmadığını sordum. Kimlerle takılıyordu? Sonra bana, ‘Noa beni evine davet etti’ dedi.”

Bosz'un buna mutlu bir şaşkınlıkla tepki vermesinin ardından Tillman sözlerini sürdürdü. “Dedi ki: ‘Evet, bir kuaför çağırmıştı ve hepimiz orada saçımızı kestirdik’. Noa böyle şeyler yapıyor işte, bu harika değil mi! Bunu çok güzel buluyorum” dedi Bosz.

Lang, geçen yaz 25 milyon euro karşılığında Napoli'ye satıldı ve Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından şu anda yeniden orada. Çarşamba günü disiplin cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı, ancak bu arada her şeyin yeniden çözüldüğü belirtiliyor.

Tillman da geçen yaz PSV'den ayrıldı. 35 milyon euroluk bir transferle Bayer Leverkusen'e gitti ve burada hâlâ en iyi formunu arıyor.